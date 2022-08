Olisin tänä kesänä käynyt monilla keikoilla ja festareilla. Enpä käynyt, koska ikäraja lähes kaikkiin on ollut 18. Itse olen toki 46-vuotias, mutta seuralainen vasta 13-vuotias, niin ei voitu mennä.

Toki seuralaiseni pääsi katsomaan Queenia ja Adam Lambertia Tampereelle ja Knotfestiin Turkuun, koska näissä ikäraja sen salli.

Tämä nuori elää musiikista, soittaa sähkökitaraa ja katsoo Youtubesta keikkataltiointeja ja haluaisi enemmän kuin mitään muuta maailmassa nähdä idolinsa livenä lavalla ja unelmoida siinä hetkessä olevansa itse joskus siellä huudattamassa yleisöä.

On uutisoitu, että festareille ei ole tänä kesänä riittänyt porukkaa etc. Faktoja en tiedä, mutta me ainakin olisimme käyneet ja tiedän, että moni muu alaikäinen on samassa tilanteessa. Haluaisi nähdä, mutta ei vaan pääse näkemään.

Olisi kiva kuulla, miksi nojataan siihen anniskeluun niin paljon, että ei saada jaettua alueita niille, jotka haluavat nauttia alkoholia ja niille, jotka vaan tulisivat kuuntelemaan musiikkia, katsomaan upeita keikkoja ja näkemään idoleitansa?

Keikat kun ovat vähän erilaisia, kun ne näkee livenä ja kyllä minä liput maksaisin, vaikka nautittaisiinkin vaan limpparia.

Nuorten muusikoiden asialla