Suomessa on käynnissä pandemian jälkeinen landemia. Moni suomalainen nuori haaveilee opiskelijayksiön jälkeen takapihasta, työhuoneesta ja arjesta lähellä luontoa.

Alueellinen opintolainahyvitys olisi edistyksellinen kokeilu, joka kannustaisi nuoria muuttamaan tuntureille ja maalle. Kokeilulaki tarvitaan kiireesti osaksi Itä-Suomen pelastuspakettia. Kokeilun suurimpia voittajia olisivat maaseutukunnat ja sote- ja opetusalan nuoret naiset. Päähallituspuolueet Sdp ja keskusta ovat tukeneet tutkijoiden esittämää kokeilua.

“Norjan malli” on porkkana, jolla on houkuteltu korkeakoulutettua työvoimaa Pohjois-Norjaan töihin. Se on toiminut hyvin.

Pohjoismaissa on yhteinen huoli siitä, kuinka osaajapulan alla taataan peruspalvelut myös maaseudun muksuille ja ikäihmisille.

Suomessa suurin työvoimapula ja suurimmat haasteet lukutaidossa ovat samoissa paikoissa: Itä- ja Pohjois-Suomen kunnissa. Tarvitaan toimenpiteitä.

Suomessa tartuttiin toimeen. Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatian tutkijat toteuttivat esiselvityksen, joka tukee kokeilun aloittamista. Tutkijat laativat ministeriölle 25 kunnan kokeilualueen, joka kulkisi itärajaa Ilomantsista aina Lapin Savukoskelle saakka. Kokeilualueella sijaitsevat muun muassa Koli, Vuokatti, Ruka ja Pyhätunturi. Eivät ole pöllömpiä paikkoja asua.

Esiselvityksen mukaan maallemuutto kiinnostaisi hieman enemmän naisia. Harvaan asutulla maaseudulla sote-alan henkilöstöstä jopa 90 prosenttia on naisia. Kokeilussa maaseudulle muuttavan sairaanhoitajan tai lastentarhaopettajan opintolainaa voitaisiin hyvittää osittain esimerkiksi 2 600 euroa vuodessa eli 216 euroa kuukaudessa. Se tulisikin tarpeeseen.

Olen ihmetellyt, miksi esimerkiksi Akava on vastustanut tätä kokeilua, joka toisi taloudellista helpotusta heidän naisvaltaisten alojen jäsenilleen?

Suomen pankin mukaan (28.2.) opintolainoja nostettiin tammikuussa noin 350 miljoonaa euroa. Se on ennätys. Vastavalmistuneet nuoret ovat velkavuoren alla.

Opiskelijat ovat kokeilusta innostuneita. Spatian kyselyn mukaan kaksi kolmasosaa yliopisto- ja jopa kolme neljäsosaa AMK-opiskelijoista arvioi, että suunniteltu 2 600 euron vuosihyvitys kannustaisi heitä muuttamaan ja työllistymään maaseudulle.

Helsingissä opiskelijajärjestöiltä on tullut kritiikkiäkin. Nämä huolet on kuultava.

Tämä kokeilu ei pakota ketään Lappiin. On aika vähän ammatteja, joita ei voisi toteuttaa Kajaanissa tai etätyönä. Mikään kokeilu ei ole täydellinen. Tämä on kuitenkin kansainvälisestikin uniikki ja rohkea kokeilu Marinin hallitukselta. Kokeilulaki on valmiina ja se on virkavastuulla valmisteltu. Budjettiriihestä tarvitaan päätös. On aika kokeilla.

Aleksi Koivisto

toiminnanjohtaja

Suomen Kylät ry