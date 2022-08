Juu

Hyviä ideoita, kannatan. Tosin taitaa olla niin, että vaikka sairaalasta haluttiin eroon, niin jotenkin se kuitenkin on liian arvokas "tuhlattavaksi" sairaille ja toipilaille. Ehkä Aallon sitä suunnitellessa ei vielä yleisesti ajateltu, että terveydenhoidon tulee ennen kaikkea olla halpaa... Joka tapauksessa sairaiden hoitoon se on suunniteltu, ja olisi asianmukaista ja kunnioittavaa käyttää sitä siihen tarkoitukseen. Eikä pelkästään rikkaille.



Yksi puoli asiaa kuitenkin on, että omaisille matka Paimion takamaastoon voi olla hankala. Omaisten tuki on kuitenkin tärkeää sairaalle ja toipuvalle, joten sitä asiaa sietäisi pohtia, miten voisi järjestää vierailut mahdollisimman helpoiksi. Toisaalta erikoisterveydenhoidon keskittyessä keskittymistään ihmiset joutuvat joka tapauksessa kulkemaan kymmeniä, jopa satoja kilometrejä hoitoihin ja vierailuille. Liekö siinä paljonkaan eroa, hakeutuuko provinssista Turkuun vai Paimioon. Turkulaiset arvattavasti saattaisivat vinkua vastaan, mutta miksei turkulainenkin voisi terveydenhoidon perässä reissata, kun kerran muutkin voivat.

Haluatko käyttää Olet kirjautuneena yritystunnuksella. Yritystunnuksella ei voi osallistua keskusteluihin. Kirjoita vastaus viestiin Otsikko TS:n verkkokeskustelun säännöt Viesti Peruuta Viesti lähetetty!



Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Virhe viestin lähetyksessä. TS:n verkkokeskustelun säännöt Uudet näkökulmat keskustelussa vievät asioita eteenpäin. Siksi Turun Sanomat kannustaa verkkosivuillaan aktiiviseen ja rakentavaan keskusteluun. Verkkokeskusteluun osallistuminen edellyttää rekisteröitymistä (jonka pääset tekemään tästä). Rekisteröityminen ei edellytä lehden tilaamista. Keskusteluun voit kirjoittaa omalla nimelläsi tai nimimerkillä. Suosittelemme oman nimen käyttöä, sillä on arvokasta seistä mielipiteidensä takana. Ole kriittisenäkin kohtelias ja kunnioita muita. Epäasiallinen käytös estää osallistumisen keskusteluun. Turun Sanomien verkkokeskusteluun tulevat viestit tarkastetaan ennakolta. Siksi viestit julkaistaan viiveellä, ja julkaisusta päättää toimitus. Keskusteluja julkaistaan arkisin kello 9–23 ja viikonloppuisin kello 8–22. Toimitus voi lyhentää ja muokata kirjoituksia. Kirjoittaja on juridisessa vastuussa viestinsä sisällöstä. Rasistisia, herjaavia tai ihmisten yksityisyyttä loukkaavia viestejä ei julkaista. Muista hyvät tavat, älä huuda äläkä kiroile. Kirjoita napakasti. Emme julkaise yli 1 800 merkin viestejä. Pysy keskusteluketjun aihepiirissä. Älä yritä muuttaa aihetta. Tekstin yhteyteen voi liittää teemaan liittyviä asiallisia linkkejä, jotka toimitus tarkistaa ennalta. Mainoksia emme julkaise. Verkon keskustelut ovat osa Turun Sanomien sisältöä, josta olemme vastuussa. Toimitus voi harkintansa mukaan sulkea keskusteluketjun.