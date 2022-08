Suomessa on eläkeläisyhdistyksiä ja vanhusneuvostoja varmaan satoja. Nyt teidän on alettava kuuntelemaan jäseniänne, yli 65-vuotiaita on alettu niin kuntien kuin yksityistenkin puolelta sortamaan – meitä, joilla ei ole tietokonetta, tablettia tai älypuhelinta. Meiltä vaaditaan taitoa käyttää kaikkia mahdollisia vempeleitä. Mutta kun me emme halua sovelluksia.

Me haluamme hoitaa asiamme puhelimitse ja saada vastaukset samantien.

Yrityksillä ja pankeilla on oltava ainakin yksi kokopäiväinen puhelimeen vastaaja. Ihan "mukavaa", kun saamme vastauksen odotusajaksi 30, 40, jopa 50 minuuttia.

Ja sitten emme halua kuunnella odotellessa hevirokkia, vaan kunnon pianomusiikkia.

Odottakaa 10 vuotta, niin olemme kaikki siirtyneet kuuntelemaan taivaallista musiikkia.

Ei sovelluksia