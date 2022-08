Ihmisen mieltä on helppo manipuloida. Tämän olemme huomanneet nyt myös Venäjän hyökkäyssodan puolustamisessa kaikilla disinformaation keinoilla, joissa käytetään hyväksi myös kristillistä perinnettä. Vielä lähempänä meitä ovat omat uskonnolliset kielipelimme.

Uskoa on perinteisesti opittu pitämään pelkästään hyvänä asiana, mutta aina se ei ole sitä. Tarvitsisimme siksi viimeistään rippikoulussa kuluttajavalistusta, joka kertoisi riskeistä, jotka saattavat liittyä uskonnollisiin ideologioihin ja niitä tarjoaviin yhteisöihin.

Hälytyskellojen pitäisi soida ainakin seuraavissa tapauksissa:

Järkiperusteinen pohdinta kielletään leimaamalla ajattelu paholaisen juoneksi, sekä tietoa ja opiskelua pidetään jopa vaarallisena uskolle. Tähän ajatukseen kuuluu myös se, että Raamatun tieteellistä tutkimusta pidetään kartettavana ateismina.

Vaaditaan sokeaa kuuliaisuutta uskonnolliselle johtajalle ja uskonliikkeelle, koska nämä ainoastaan tietävät omasta mielestään Jumalan tahdon. Kaikki arvostelu liikettä kohtaan on ankarasti kielletty eikä omia ajatuksiaan ja mielipiteitään saa esittää.

Yhteisö pyrkii jumalalliseen auktoriteettiasemaansa vedoten hallitsemaan jäseniään ja pääsemään käsiksi muun muassa jäsentensä omaisuuteen (muun muassa kymmenykset tuloista).

Kaikki muut kuin yhteisön omat jäsenet määritellään pahoiksi, langenneiksi, vääräuskoisiksi tai ateisteiksi, jotka eivät ole aidosti uskossa.

Seksi on korostetusti aina läsnä vallankäytön välineenä. Jäseniä kielletään käyttämästä lääkäreiden tai muiden asiantuntijoiden apua joko suoraan tai epäsuorasti ja hakemasta oikeusturvaa viranomaisilta.

Lapsia asetetaan alttiiksi sellaiselle kasvatukselle tai hyväksikäytölle, joka sotii lapsen tarpeita, oikeuksia tai kehitysedellytyksiä vastaan.

Kokemukseni mukaan kaikissa hengellisissä liikkeissä voi olla enemmän tai vähemmän edellä mainittuja piirteitä. Siksi kriittiseen ajatteluun pitäisi rohkaista myös kirkossa. Valitettavasti näistä ehdottamistani Tuomas-klubeista tai agnostikko-illoista ei ole seurakunnissa innostuttu.

Sen sijaan mikä tahansa karismaanisuuskin on saanut kirkossa tilaa, kun on haluttu mielistellä kaikkia ja kaikkea kirkon moniäänisyyteen vedoten. Jeesus on asetettu historiassa melkeinpä minkä tahansa ideologian vetäjäksi. Joissakin seurakunnissa yritetään parantaa sairaitakin ”raamatullisin” konstein, mikä saattaa vaarantaa ihmisen mielenterveydenkin.

Kun uhri hakeutuu Uskontojen uhrien tuki ry:n vertaistukiryhmiin, silloin on jo paljon elämästä menetetty.

Timo Teinikivi

Uskontojen uhrien tuki ry:n jäsen