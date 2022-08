Täydennyksenä Turun Sanomien kirjoitukseen 5.8. koskien lääkekehityskeskusta haluan todeta seuraavaa.

Emme ole valtiovarainministeri Annika Saarikon kanssa millään ”törmäyskurssilla”, vaan kehitämme yhdessä maakuntamme elinvoimaisuutta.

Olen talousasioissa tarkka, enkä esittänyt kevään julkisen talouden suunnitelman neuvotteluissa lisärahoitusta lääkekehityskeskukselle, koska rahoitusta saamani tiedon mukaan jo oli ja sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tarpeet palvelujen kehittämisessä olivat suuret, muun muassa hoitotakuuseen sain varmistettua 95 miljoonan euron rahoituksen.

Sittemmin on selvinnyt, että aikaisemmin varattu 11 miljoonaa euroa on ollut tarkoitettu kaikille osaamiskeskuksille, joita on arviointitavasta riippuen lääkekehityskeskuksen lisäksi 4–5: neurokeskus, syöpäkeskus, biopankkien keskus, rokotuskeskus, genomikeskus. Tämä on ollut hallituksen yhteinen linjaus, ei mikään sosiaali- ja terveysministeriön oma linjaus.

Myös hoitajamitoituksen vaatima 265 miljoonan rahoitus on hallituksessa yhdessä vuonna 2020 sovittu, ja tässä yhteydessä on viisi miljoonaa euroa mainitusta momentista siirretty tähän tarkoitukseen.

Minunkin mielestäni työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) vastuulla (yhteistyössä STM:n ja OKM:n kanssa) olevaan terveysalan kasvustrategiaan kuuluvan yritysmuotoisen lääkekehityskeskuksen riskirahoitus kuuluu luontevammin TEM:in vastuulle. Olen tästä kaksi kertaa ministeri Mika Lintilälle maininnut, ja yhdessä käsittelimme tätä asiaa kasvustrategian ministerien seurantakokouksessa kesäkuussa.

Käytettävissä oleva rahoitus tullaan ohjaamaan lääkekehityskeskukselle ja lisärahoituksesta neuvotellaan. Myös yliopistojen ja esimerkiksi Turun kaupungin rahoitusta tarvitaan.

Aki Lindén

perhe- ja peruspalveluministeri (sd)