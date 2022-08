Paavo Johannes Nurmi oli turkulainen yhdeksänkertainen kestävyysjuoksun olympiavoittaja. Nurmea on kutsuttu niin kaikkien aikojen olympiaurheilijaksi kuin kaikkien aikojen yleisurheilijaksikin. Nurmi on tunnetumpi ulkomailla kuin kotimaassamme.

Hämmästyttävää on kuitenkin se, missä Paavo Nurmen patsas on. Se voi laittaa monen turkulaisen aivonystyrät miettimään, että missä se oikein olikaan?

Nurmen patsas sijaitsee Auransillan ja Itäisen Rantakadun kulmassa, keskellä risteystä, missä on vilkas liikenne. Moni on kävellyt tai ajanut sen ohi tietämättä edes, että siinä on kaikkien aikojen olympiaurheilija. Kutsuisin sitä jopa turkulaiseksi häpeäksi.

Noin 25 vuotta sitten teimme näyttelijöiden Matti Ristisen, Miska Kaukosen, Tuomas Uusitalon, Kimmo Rasilan sekä moniosaaja Valtteri Lipastin kanssa kesällä performanssin, jonka idea lähti siitä, että halusimme vain tehdä jonkun performanssin sinä kesänä, mutta lopullinen idea tuli näyttelijä Matti Ristisen suusta, että miksei voitaisi kunnioittaa Paavo Nurmea.

Suuressa osassa oli myös ryhmän maskista päättävä Peter, jonka sukunimeä en valitettavasti muista, mutta hän teki siihen aikaan lavastuksia Turun nuorisoteatteriin ja oli myös mukana Vartiovuoren kesäteatterissa.

Eräänä sen kesän aamuna kokoonnuimme aamulla aikaisin Turun kaupunginteatterin eteen, ja saimme sieltä lainaksi pienen lavan, jonka raahasimme yhdessä Paavo Nurmen patsaan taakse ja peittelimme sen mustalla kankaalla. Kaupunki oli myöntänyt luvan performanssiin sekä pienen teltan pystyttämiseen tien toiselle puolelle lepohetkiä varten.

Esitys alkoi aikaisin aamulla, kun ensimmäinen meistä asteli patsaaksi maalattuna seisomaan Nurmen patsaan taakse. Oli puolen tunnin vuorot, joka on pitkä aika olla jonkinlaisessa juoksuasennossa liikkumatta, ja vielä sattui olemaan todella kuuma päivä.

Puolen tunnin kohdalla seuraava siirtyi hidastetusti liikkuen viestikapula kädessä lavalle ja ojensi sen edeltäjälleen, joka poistui hidastetusti takaisin lepopaikalle. Esitys kesti puoleen yöhön saakka.

Päivän aikana nyt sattui kaikenlaista, mutta esityksemme kiinnitti ihmisten huomiota ja lepopaikalla vieraili toimittajiakin, mutta eniten kiinnitimme huomiota vanhempiin ihmisiin, jotka tulivat kiittelemään meitä, kuinka on hienoa, ja että osoitatte kunnioitusta Paavo Nurmea kohtaan.

Yleinen keskustelunaihe oli sinä päivänä myös patsaan sijainti.

Viime vuosina Turku on rakennellut vähän sitä sun tätä, eikä nyt niin hirveän suurella menestyksellä, jos puhutaan rahasta. Eikä niitä nyt tarvitse enempää mainita, mitkä menivät pieleen, koska koko Suomi sen tietää.

Elämme vaikeita aikoja, ja tarvitsemme iloisia asioita. Koko kulttuurin merkitys niin koronan kuin sodan aikana on isossa roolissa, ja tuntuu siltä, että meidän päättäjät eivät sitä ymmärrä. Rahaa laitetaan aivan turhanpäiväisiin asioihin, ja nekin ylittävät moninkertaisesti budjetit.

Paavo Nurmen patsaan pitää olla jokaiselle helposti nähtävä. Uskon jopa siihen, että jos patsas olisi Kauppatorilla, niin ihmiset veisivät patsaan luokse kukkia, kynttilöitä jne.

Uskon, että jos tähän siirtohankkeeseen kerätään nimiä kaupunginhallitukselle, se lista täyttyy nopeasti. Lisäksi patsaan siirtäminen olisi hyvää mainosta kaupungille, tiedä, kuinka suuri uutinen siitä voi levitä jopa maailmalla.

Jos kaupunki kerrankin tekisi niin, ettei se selittele ja ala puhua kustannuksista, vaan ajattelisi, kuinka paljon se tuo iloa!

Torilta olisi kiva matka myös vierailla Nurmen kotimuseossa Raunistulassa. Nuoretkin oppisivat tietämään, kuka oli Paavo Nurmi.

Olemme menettäneet aseman Suomen pääkaupunkina, ratikat on menetetty, on ollut Turun tauti ja purettiin kasapäin hienoja rakennuksia. Ruisrock ei ole enää rokkia nähnytkään, DBTL oli ennen ympäri kaupunkia, oli paikkoja, missä oli lava vapaa, ja uudet bändit pääsivät esiintymään... Lista on pitkä.

Unohdetaan se ratikkakeskustelu, tai joku uuden jäähallin rakentaminen keskustaan jne.

Ollessani taannoin Oulussa lehdessä käsiteltiin aihetta, jonka otsikko oli, että tänne ei saa iskeä Turun tautia.

Tehdään nyt jotain kerrankin oikein. Tästä asiasta ei saa tulla poliitikkojen pelinappulaa, koska se merkitsee sitä, ettei mitään tapahdu, ja jos tapahtuu, patsas siirretään johonkin väärään paikkaan, paikkaan, mihin budjetti riitti.

Tähän on hyvä päättää kuten aikanaan performanssimme puolen yön aikaan. Olimme kaikki yhdessä lavalla toisiamme kannustaen, päivä oli ollut raskas ja tarvitsimme toisiamme. Kello soi kello kaksitoista. Yleisöä oli kertynyt valtavasti ympärille, poliisit olivat tulleet avuksi pitämään esiintymisalueen rauhallisena.

Yleisö osoitti suosiota, kun kumarsimme joka suuntiin. Aaltosen Miskan isä oli tuonut meille iso kuohuviinin ja menimme Paavon eteen. Kuohuviiniä roiskui patsaan päälle ja huusimme yhtä aikaa: Paavo perkele voitit! Olimmehan koko päivän olleet jäljessä.

Jan Weini