Maassa rauha ja ihmisillä hyvä tahto – onko se nykymaailmassa mahdollista?

Otsikossa olevat jouluevankeliumin sanat kuullaan yleensä joulun aikaan. Levoton aikamme yllyttää kuitenkin pohdiskelemaan, olisiko tällainen asiantila nykymaailmassa ylipäätään mahdollinen.

Vuosikymmeniä sitten porilaisella savolaistaustaisella naapurin rouvalla oli tapana ilmaista sama asia sanomalla: Rauha maassa ja venäläinen Moskovassa.

Toki maassamme vallitsee rauhantila, eikä turvallisuusviranomaistemme mukaan mitään erityistä uhkaa nyt ole. Kuitenkin maailma näyttää laajemmin tarkastellen rauhattomalta ja sotaiselta.

Myös hyvän tahdon laita on vastaavasti kyseenalainen. Paha tahto ja sota tietenkin liittyvätkin kiinteästi toisiinsa. Ensin on pahaa tahtoa jotakin maata ja kansaa kohtaan, ja se johtaa pahimmassa tapauksessa konfliktiin ja sotaan. Kun valittu vihollinen ensin demonisoidaan ja leimataan, on helppoa saada kansa mukaan sotaseikkailuun sitä vastaan.

Näin tehtiin ja tehdään käynnissä olevassa Ukrainan sodassa. Putinin johtama Venäjä leimasi Ukrainan johdon natseiksi ja narkomaaneiksi, joiden ikeestä veljeskansa halutaan vapauttaa.

Näin luotiin tutun kaavan mukaan olkinukke, jota sitten lähdettiin kansalaisten tuen siivittämänä kaatamaan. Tosiasioilla ei ole tässä juurikaan sijaa. Valheet kuuluvat keinovalikoimaan silloin, kun luovutaan hyvästä tahdosta ja rauhasta. Niinpä sanotaan totuuden olevan sodan ensimmäinen uhri.

Vaikka valistuneimmat kansalaiset tunnistaisivat hallinnon esittämät valheet, varsinkaan yksinvaltaisesti hallitussa maassa ei ole terveellistä ryhtyä puhumaan virallista totuutta vastaan.

Ukrainan sodan todelliset syyt ovat ilmeisesti Venäjän halussa laajentaa maa-alueitaan ja tuoda slaavit saman hallinnon alle. Myös ortodoksisella uskonnolla on tässä oma roolinsa. Tilanteen kärjistymiseen vaikuttivat osaltaan myös Ukrainan hankkeet lähentyä lännen leiriä.

Kun näin kehitellään syitä hyökkäykseen, paha tahto vallitsee paitsi valittua vihollista, myös niskuroivia omia kansalaisia kohtaan.

Paha tahto vallitsee muuallakin Euroopassa ja sen lähialueilla. Turkin presidentti Erdogan on osoittanut hyvän tahdon puutetta Suomea ja Ruotsia kohtaan asettamalla ehtoja näiden Nato-pyrkimyksille. Nämä kansallisesta itsekkyydestä kumpuavat vaatimukset liittyvät terrorismin torjuntaan, ja niihin sisältyy vaatimuksia kurditaustaisten henkilöiden luovuttamisesta Turkkiin.

Ollaan siis vielä kaukana siitä, että lähialueillamme vallitsisi rauha ja ihmisillä olisi hyvä tahto. Toiveita on esimerkiksi Ukrainan sodan päätymisestä lähivuosina, kun sodan osapuolet ovat kuluttaneet tarpeeksi toistensa taisteluvoimaa.

Sen sijaan toive siitä, että ihmisillä olisi hyvä tahto, tuntuu utopistiselta. Me suomalaiset tiedämme, että aseiden vaiettua hyvä tahto saattaa olla pitkään hakusessa.

Hyvä tahto kehittyy hiljalleen, jos on kehittyäkseen. Ihmisluonto kun on epäluuloinen ja taipuvainen odottamaan muilta pahaa. Silloin itsessäkään ei ole aineksia hyvän tahdon muodostumiseen.

Siitä huolimatta toivoa on ylläpidettävä, ja ensi joulunakin hiljennymme vakavissamme kuuntelemaan sanomaa siitä, että vallitsee maassa rauha, ja ihmisillä hyvä tahto.

Pekka Pihlanto