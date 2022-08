Pyhäjärviseudun nuorkauppakamari järjesti viime viikonloppuna tapahtuman, jossa pyöräiltiin Pyhäjärven ympäri. Tour de Pyhäjärvi keräsi ensimmäisenä vuotenaan 210 pyöräilijää. Osallistujamäärä yllätti varmasti järjestäjänkin.

Kuka tahansa voi koska tahansa pyöräillä järven ympäri ja pysähtyä samoilla taukopaikoilla. Mutta silti 210 halusi tehdä sen yhdessä muiden kanssa sekä maksaa siitä ja samanlaisesta t-paidasta. Miksi?

Syy lienee yhteisöllisyys; monella on varmasti käynyt mielessä, miten hyvä pyörälenkki Pyhäjärven ympäriajo on, mutta yksin ei ole tullut lähdettyä liikkeelle. Nyt mukana oli 209 saman henkistä polkijaa, joiden kanssa vaihtaa kuulumiset taukopaikalla; kommentoida hyviä opasteita ja päivitellä hiekkatien isoa kuoppaa, joka tuli yllättäen.

Samankaltaisia esimerkkejä on paljon; Myssyfarmin Aurajoki SUP -tapahtuma, Aurajoen matkailutien kulttuuriralli ja vaikkapa erilaiset taidebongaustapahtumat ympäri maata. Periaatteessa kaikissa on kyseessä toiminta, jota kuka tahansa voisi tehdä itsenäisesti. Siltikin halutaan mieluummin tehdä yhdessä, koska yhdessä tekeminen on niin paljon antoisampaa!

Meillä ei (ainakaan maalla) ole pubikulttuuria, mutta kun jossain myydään arpoja tai grillataan makkaraa, ovat siellä kaikki.

Ihminen on laumaeläin. Suurin osa meistä tarvitsee työyhteisön, höpö-höpö -WhatsApp-ryhmiä ja treeniporukan. Me haluamme kuulua johonkin tiimiin, pitää samanlaisia paitoja ja postata sosiaaliseen mediaan ”mun tyypit”. Ja ne, jotka eivät olleet tapahtumassa, ovat jälkikäteen kiinnostuneita siitä, oliko porukkaa.

Samalla kun halutaan tehdä yhdessä, halutaan tehdä ihan tavallisia juttuja. Ei välttämättä tarvita esteratoja, väripommeja ja suuria rakennelmia; ihan perus hiekkatiet Pyhäjärven ympäri riittää. Sillä onko niin, että ennen tällaisia tehtiin yhdessä? Mentiin yhdessä touhuamaan, koska siinä samalla sai vaihdettua kuulumiset, jotka nykyään voi katsoa itsekseen tuttavien some-kanavista.

Terveiseni kaiken maailman tapahtumien järjestäjille on; keep it simple. Hyödyntäkää siis jo olemassa olevaa, rakentakaa tapahtumia niiden ympärille ja antakaa laumaeläimille mahdollisuus kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta kahden vuoden edestä.

Järjestäkää juttuja, mitä ihmiset joka tapauksessa tekisivät. Mutta järjestäkää niin, ettei kenenkään tarvitse tehdä yksin. Pyörää ei tarvitse keksiä uudelleen, vain yhteinen t-paita tarvitaan.

Tiina Hämäläinen

Pöytyän kunnan elinvoimajohtaja

kulttuurituottaja

Säkylässä asuva pohjois­karjalalainen