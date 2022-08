Liikenneturvallisuuden parantamiskohteet ovat Ely-keskuksen tiedossa – toteutusmahdollisuudet valitettavan vähäiset

Turun Sanomissa oli 3.8. mielipidekirjoitus koskien Kustavintien liikenneturvallisuutta pyöräilijöiden osalta.

Kustavintie (maantie 192) kuuluu Varsinais-Suomen Ely-keskuksen toimialueeseen ja se on osittain Saariston rengastietä, jota markkinoidaan myös pyörämatkailureittinä. Ely-keskus on tietoinen siitä, että Kustavintiellä on hyvin kapea piennar (Y-tien eli maantien 194 liittymästä Kustaviin) ja pyöräilijöiden sekä kävelijöiden olosuhteita on tarve parantaa.

Vastaavanlaisia liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallisia kohteita on tunnistettu muillakin Saariston rengastien osuuksilla ja myös muilla alueemme maanteillä muun muassa kantatiellä 43 Laitilan ja Uudenkaupungin välillä.

Saariston rengasteiden kehittämistä tehdään yhteistyössä reitin kuntien, matkailutoimijoiden sekä Ely-keskuksen kesken. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen on vuosia vaativaa pitkäjänteistä työtä, jota tehdään pala kerrallaan.

Saariston rengasteiden pyöräilijämäärät ovat viime vuosina nousseet ja myös Ely-keskus on lisännyt toimia pyöräilyn olosuhteiden parantamiseksi näillä reiteillä.

Saariston pienelle rengastielle valmistui jalankulun ja pyöräilyn kehittämissuunnitelma vuonna 2019. Tämän suunnitelman toimenpiteitä on toteutettu vähitellen viime vuosien aikana erillisen teemarahoituksen turvin ja esimerkiksi juuri tällä hetkellä on rakenteilla uusi jalankulku- ja pyöräilyväylä Rymättyläntielle Särkänsalmen sillan kohdalle yhteistyössä Naantalin kaupungin kanssa. Hankkeen toteutuskustannukset ovat noin 3 miljoonaa euroa.

Tänä kesänä on Saaristotielle ja Kustavintielle lisätty myös infotauluja, joiden tavoitteena on korostaa pyöräilijöiden huomioon ottamista ja täten parantaa liikenneturvallisuutta. Kustavintien osalta taulujen sijaintia joudutaan kuitenkin vielä hieman tarkistamaan.

Nykyään uusia pyörätiehankkeita toteutetaan maantieverkolla lähes yksinomaan monikantarahoitushankkeina yhdessä kuntien kanssa, jolloin mahdollisuus hankkeiden toteuttamiseen myös kasvaa.

Saariston (isolle) rengastielle käynnistyy myös jalankulun ja pyöräilyn kehittämissuunnitelman laadinta alkusyksyn aikana. Tässä yhteydessä tarkastellaan myös Kustavintietä ja määritellään tarpeelliset parannustoimet kävelyn ja pyöräilyn osalta.

Kehittämistoimenpiteitä pyritään toteuttamaan seuraavina vuosina vähitellen käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa, mutta pyöräilyolosuhteiden parantaminen tulee valitettavasti kestämään kauan. Yhtenä toimenpidevaihtoehtona voi Kustavintiellä olla pientareiden leventäminen, mutta todettakoon pientareiden leventämisen maksavan lähes yhtä paljon kuin erillisen jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentamisen.

Varsinais-Suomen Ely-keskuksella on satoja jalankulku- ja pyöräilyväylän tarpeita eri puolilla toimialuettaan. Rakennettavia kohteita priorisoidaan potentiaalisten käyttäjämäärien ja liikenneturvallisuuden perusteella.

Ely-keskuksen mahdollisuudet toteuttaa pidempiä jalankulku- ja pyörätiehankkeita ovat valitettavasti hyvin rajalliset ja vuosittain Ely-keskukselle myönnettävät investointivarat eivät niitä mahdollista. Käytännössä Ely-keskus luo toteutusvalmiudet näille hankkeille suunnitelmavalmiutta parantamalla ja esittämällä niiden toteuttamista valtakunnallisiin teemapaketteihin.

Näistä valtakunnallisista teemapaketeista voidaan aika ajoin toteuttaa myös pidempiä jalankulku- ja pyöräteitä, mutta hankkeiden jakautuessa koko Suomen alueelle yksittäisten alueellisten hankkeiden toteutusjänne on pitkähkö.

Tulee myös muistaa, että arjen liikenteessä korostuu jokaisen tiellä liikkujan vastuullinen käyttäytyminen, kuten liikennesääntöjen noudattaminen ja muiden liikkujien huomioiminen.

Hanna Lindholm

liikennejärjestelmäpäällikkö

Varsinais-Suomen Ely-keskus