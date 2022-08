Eevi Raunio: Unohda tekosyyt, pidä huolta itsestäsi

Yksi suurimmista syistä tekemättä jättämiselle ovat tekosyyt. Talvella ei voinut mennä kävelylle, kun oli liukasta, kesällä taas liian kuumaa. Jos kuitenkin unohtaisimme nämä ja hankkisimme kunnon jalkineet ja sauvat avuksi, ei tarvitsisi jättää lenkkiä väliin. Eikä tarvitse lähteä ulos kaikkein kuumimmalla hetkellä, vaan joko aamulla tai illansuussa viileämmällä.

Sadesäällä sadevaatteet niskaan, silloin ilman happipitoisuus on suuri ja on hyvä hengittää. Ulos meno on pitkälti pukeutumiskysymys. Poikkeuksen tekevät koiran omistajat, heidän on pakko lähteä ulos säällä kuin säällä vai onko niin, että koirat ulkoiluttavat omistajiaan?

Äitini serkulla oli paha nivelreuma ja naapurit ihmettelivät, miten hän oli aina liikkeessä. Hän totesi, että jos jään sängyn pohjalle, sinnehän jään. Hän ymmärsi jo silloin, kuinka tärkeää on liikunta. Vaikka ei ollut vielä tietoakaan iskulauseesta "liike on lääke".

Tänä kesänä on huomattu, miten tärkeä on yhteisöllisyys, ihmiset ovat kaivanneet toistensa luo. Kun vapaa liikkuminen on sallittu, olemme kuoriutuneet kuin linnunpoikaset pesästään.

Juhannusaattona olin kansanlaulukirkossa Maarian kirkossa, ne järjestettiin pappilan pihalla juhannusjuhlissa kahden vuoden tauon jälkeen. Kirkko ja pihapiiri pullistelivat väkeä, koskaan siellä ei ole ollut sellaista väkimäärää.

Samoin Ruisrockissa oli ennätysyleisö ja muutkin festivaalit ja kesäteatterit ovat vetäneet väkeä sankoin joukoin. Näyttää siltä, että olemme laumaeläimiä ja kaipaamme toisten seuraan. Vaikka korona on yhä keskellämme eikä joku ole koronatartunnan takia päässyt lapsenlapsen rippijuhliin tai muuhun tärkeään tilaisuuteen.

Nyt puhutaan, että on säästettävä sähköä, mutta täytyy erottaa normaali elämä sähkönkulutuksesta. Kun yöt pimenevät, ei pidä säästää sähköä siinä kohtaa, kun pitää mennä yöllä vessaan, on syytä laittaa valo ja katsoa jo illalla reitti esteettömäksi, ettei kompastu tai törmää mihinkään.

Itselläni on kokemusta, että liukastua voi mihin vaan. Kerran liukastuin piirtoheitinkalvoon, ainoastaan nopea refleksi ja seinän läheisyys pelastivat minut suuremmalta haaverilta. No nykyään piirtoheitinkalvotkin ovat jo katoavaa kansanperinnettä. Sytytetään kuitenkin valot, kun noustaan sängystä pimeällä.

Vanha sanonta sanoo: "Kyllä sika syitä löytää kun ei kyntää taho, milloin on maa jääs, milloin kärsä kippee". Samoin se on meillä ihmisillä, unohdetaan tekosyyt ja pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.

Kirjoittaja on turkulainen maalarimestari.