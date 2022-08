Turun Sanomissa oli 28.7. artikkeli, jossa käytiin läpi Laitilassa kantatiellä 43 tapahtunutta nuoren pyöräilijän menehtymiseen päättynyttä, järkyttävää tieliikenneonnettomuutta. Artikkelista käy ilmi, että kevyen liikenteen vaatimat pientareet ovat leveydeltään liian kapeita ja turvattomia. Ely-keskus ei ole teettänyt tienosalle uudelleenpäällystystä, jolla täristävät reunaviivat olisi poistettu, vaikka olosuhde on ollut tiedossa jo useita vuosia.

Saaristonrengastiehen kuuluu osana myös väli Turku–Kustavi. Tiellä on riittävän leveä piennar pyöräilijöille välillä Turku–Ytien risteys (Vehmaa ), mutta Y-tien risteyksestä Kustavin suuntaan piennar kapenee niin, että pyöräilijä ei voi käyttää kulkemiseen ajoradan reunaviivan oikealla puolella olevaa osaa, vaan joutuu kulkemaan joko reunaviivan päällä tai sitten sen vasemmalla puolella.

Pyöräilijän on kulkusuunnassaan jätettävä horjahtamisen varalta tietty etäisyys myös oikealle puolelleen, jotta hän ei horjahtaessaan joutuisi poistumaan asfaltilta. Asfaltin ulkopuolella oleva alue on nimittäin pyöräilijälle kulkemiseen kelvotonta ja joutuminen sinne johtaa todennäköisesti kaatumiseen.

Asfaltointia uusittaessa ajoratamerkinnät tehdään nykyään jollain massalla, jonka johdosta reunaviiva kohoaa muusta ajoradan pinnasta. Tämän vuoksi reunaviivan päällä ei voi pyöräillä ja varsinkin sateella viiva on kovin liukas.

Raskas liikenne kyllä ottaa huomioon pyöräilijät, mutta henkilöautot eivät.

Uskon, että tämä Kustavintien ongelma on myös Ely-keskuksen, jonka vastuualueena on myös liikenneturvallisuudesta huolehtiminen, tiedossa.

Ratkaisuvaihtoehtoina ovat tien leventäminen siten, että myös kevyelle liikenteelle varataan reunaviivan oikealta puolelta riittävän leveä asfaltoitu piennar tai sitten rakennetaan ajoradasta erillinen pyörätie.

Mielestäni olisi kohtuullista, että myös Vehmaan, Taivassalon ja Kustavin kunnat osallistuisivat hankkeen kustannuksiin valtion lisäksi, koska rengastietä käyttää näin kesällä suuri joukko pyöräilijöitä, jotka käyttävät kunnissa olevia palveluita.

Ely-keskus on pyrkinyt parantamaan sanotun tieosuuden liikenneturvallisuutta tuomalla tänä suvena pyöräilijöistä varoittavan taulun vähän matkan päähän Y-tien risteyksestä Kustavin suuntaan. Taulu on kuitenkin autosta vaikeasti luettavissa sen suuren tekstimäärän vuoksi. Lisäksi tien varren puusto peittää osittain taulua.

Muutoinkin ajokulttuuri autoilla on kevyelle liikenteelle vaarallista. Raskas liikenne kyllä ottaa huomioon pyöräilijät, mutta henkilöautot eivät.

Vaarallisimmat tilanteet itselleni ovat syntyneet siitä, kun vastakkaisesta suunnasta lähestyneestä autojonosta yksi tai useampi auto on lähtenyt ohittamaan edellään kulkevia, jolloin itselleni pyörällä ei ole jäänyt enää turvallista tilaa, vaan olen joutunut ohjaamaan itseni oikealle pois pientareelta. Näin on tapahtunut useampia kertoja, vaikka myös polkupyörä on liikenteeseen käytettävä ajoneuvo ja ohittaa ei saa, jos ohitukseen käytettävä ajokaista ei ole riittävän pitkälti vapaa ja esteetön turvalliseen ohittamiseen.

Toivon parannusta sekä tien olosuhteisiin että liikenneturvallisuuteen.

Matti Mikkola

Taivassalo