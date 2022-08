Sosiaalisessa mediassa leviää vauhdilla "Erota lapsesi kirkosta" -kampanja. Siinä huoltajia kehotetaan nopeasti täyttämään lasta koskeva erolomake. Silloin olisi mahdollista saada lapsi vielä ensi lukuvuodeksi elämänkatsomustiedon opetukseen.

Jos lapsi kuuluu kirkkoon, hän joutuu osallistumaan koulun normiuskonnon opetukseen. Kun hän ei kuulu kirkkoon, hän voi valita ET:n eli elämänkatsomustiedon.

Sinänsä ihan ymmärrettävä ajatus, ET on hieno oppiaine. Ongelmana on vain se, että päteviä ET:n opettajia on Suomessa vielä todella vähän. Vinkki aineenopettajaopiskelijoille, että tuo kannattaisikin nyt suorittaa.

Käytännössä ET:tä suurimpia kaupunkeja lukuun ottamatta opettaa tuo sama uskonnonopettaja tai opettaja, jolla ei ole riittävästi oman aineensa tunteja. Hän voi olla vaikka matikan- tai kuvaamataidon- tai musiikinopettaja – heitä lainkaan väheksymättä.

Luottakaa siihen, että myös tavallinen uskonnonopetus yläkouluissa on keskustelevaa, puolueetonta ja keskittyy erityisesti suvaitsevaisuuden opetukseen kaikkia ihmisiä kohtaan!

Seitsemännen luokan uskonnonopetus käsittelee maailmanuskontoja. Itse olen käsitellyt sen usein niin, että oppilaat tekevät niistä esitelmiä tai ryhmätöitä. ET:n sisältö on pitkälti sama.

Kahdeksannen oppisisältö on kirkkohistoriaa. Olen itse myös historianopettaja ja tämä sopiikin meille hyvin. Siinä sisältö hiukan eroaa ET:n asioista.

Yhdeksäs luokka uskonnossa on etiikkaa eli hyvin pitkälti samaa kuin ET:ssä.

Älkää nyt tämän vuoksi erottako lastanne kirkosta, jos ajattelette hänen pääsevän jotenkin parempaan ET-opetukseen. Suomessa pätevät uskonnonopettajat eivät aivopese nuoria, vaan antavat laadukasta, tunnuksetonta uskonnon opetusta. Kaukana ovat ne vuodet, jolloin uskonnon tunneilla laulettiin virsiä tai opeteltiin Isä meidän ulkoa.

Toki edelleenkin opetellaan uskontojen tunnusmerkit ja puhutaan myös uskonnottomuudesta. Minun tunneillani on istunut lapsia bahai-uskonnosta juutalaisuuteen sulassa sovussa ja itse en ole sitä edes aina tiennyt.

Jos lapsi erotetaan kirkosta, hän helposti jää pois myös rippikoulusta. Olen opettanut uskontoa yläkoulussa kaksikymmentäviisi vuotta. Joka syksy yhdeksäsluokkalaiset kertovat silmät loistaen riparikokemuksistaan.

Kirkko tekee äärimmäisen tärkeää lapsi- ja nuorisotyötä. Älkää riistäkö näitä arvokkaita muistoja ja yhteisöllisyyttä ja tärkeää sosiaalista kanssakäymistä nuoriltamme! Luottakaa siihen, että myös tavallinen uskonnonopetus yläkouluissa on keskustelevaa, puolueetonta ja keskittyy erityisesti suvaitsevaisuuden opetukseen kaikkia ihmisiä kohtaan!

Sari Anttila

historian, yhteiskuntaopin ja uskonnon lehtori

(ps)

Turku