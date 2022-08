Pääministeri Sanna Marinin (sd) johtaman hallituksen ohjelmassa on maakuntavero. Mihin vaiheeseen maakuntaveron valmistelu on edennyt, ja milloin se on tarkoitus ottaa käyttöön?

Suomen julkinen talous on niin alijäämäinen, että veropohjaa on aivan välttämättä laajennettava. Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) edustaja kävi loppuvuodesta 2021 Suomessa, ja kehotti suomalaisia laajentamaan veropohjaa. Siis lisää tarmoa maakuntaveron valmisteluun!

Maatalous- ja metsämaa on saatettava kiinteistöveron piiriin. Pellot ja metsät eivät karkaa ulkomaille, joten keskustapuolueen haikailemat "erityistalousalueet" saavat maakuntaveron lisäksi tarvitsemaansa rahoitusta. Sanalla sanoen lähirahaa.

Valtiovallan rahapula on akuuttia luokkaa, eikä siihen ole näköpiirissä helpotusta. Työllisyysaste on huippuluokkaa, ja siitä huolimatta Suomen valtion tulojen ja menojen välillä on ammottava aukko. Eikä palkansaajan tuloveron kevennystä pidä näissä olosuhteissa harkita.

Kun Euroopan unioni syö sanansa, ettei 750 miljardin koronaelvytyspaketin jälkeen tule uutta tukipakettia, niin Ukrainan sodan seurauksena EU:n "Ukrainan jälleenrakennuspaketissa" Suomen pitää olla nettosaaja. Meillä on 1344 kilometriä maarajaa Venäjän kanssa, ja nimenomaan täällä kaakkois-Suomessa kärsitään tilanteesta. Ei siis Italiassa.

Suomessa yritetään vaikeuttaa venäläisten turistien saapumista Suomeen. Minun puolestani venäläiset turistit ovat nyt ja vastaisuudessa sydämellisesti tervetulleita Haminaan ja Suomeen. Ilmiselvä tosiasia on, että meillä on Haminassa ylivoimaisesti Suomen komein lipputanko. Siinä on katseltavaa venäläisille turisteille kevyen jaloittelun verran, ennen kuin he jatkavat matkaansa. Ei pidä häätää maksavia asiakkaita pois Suomesta.

Pentti Heinonen

Hamina