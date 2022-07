Olen useita kertoja ollut yhteydessä Ylen toimitukseen ja kysynyt, miksi asiaohjelmien, kuten vaikka luonto-ohjelmien, puheen päälle pitää soittaa musiikkia. Musiikin voimakkuus peittää puheen niin, ettei puheesta saa mitään selvää.

Ylen vastaus kysymykseeni oli, että näin ”tehostetaan” kerrottu tarina, ja että ohjelmien tuottajat määräävät asiassa, Yle ei voi asiaan puuttua.

Olisiko kuitenkin niin, että me Yle-veron maksajat voisimme vaatia, että meidän rahoilla maksettujen ohjelmien on täytettävä edes vähimmäisvaatimukset puheen kuulemisessa? On mielestäni kohtuutonta, että normaalilla kuulolla varustetun ihmisen on otettava käyttöön kuulovammaisten tekstitys saadakseen selvää, mistä on puhe.

Kaikki viittaa siihen, etteivät äänitarkkailijat osaa työtään, tai eivät yksinkertaisesti tee työtään.

Yle voisi järjestää asiassa äänestyksen. En usko, että kukaan katselija haluaa tätä mekkalaa kuunnella.

Kyllästynyt meteliin