A-Studiossa 18.7. käsiteltiin taloyhtiöiden velkaantumista. Esimerkkejä mainittiin Kouvolasta, jossa liikehuoneistot ovat velkoineen kaatuneet taloyhtiön omistukseen, koska yhtiövastike on korkeampi kuin markkinoilta saatava vuokra.

Turussa on useita vastaavia taloyhtiöitä. Liikehuoneistot on aikanaan tehty myymälätiloiksi, mutta kivijalkamyymälöiden aika on ohi ainakin ydinkeskustan ulkopuolella. Tiloissa on erilaisia palvelun tarjoajia, kampaamoita, kauneushoitoloita jne. Nämä yritykset eivät pysty maksamaan kaksinkertaista yhtiövastiketta asuntoihin verrattuna.

Syylliset tähän ovat kehnot poliitikot, jotka eivät ole muuttaneet asunto-osakeyhtiölakia siten, että 2/3 enemmistöllä voitaisiin muuttaa vastikeperusteet. Nykyisen lain mukaan vaaditaan kaikkien osakkaiden hyväksyntä.

Kaikki osakkeen omistajat eivät seuraa tilannetta eivätkä ymmärrä asiaa. Poliitikko valitettavasti laskee, että asunnon omistajia on yhtiössä 200 äänestäjää, mutta liikehuoneistoissa vain 10.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Suuren osan asunnoista monessa yhtiössä omistavat sijoittajat, joten ehdotus seuraaviin eduskuntavaaleihin: Liikehuoneistojen omistajat maksavat asuntosijoittajan voitot.

Liikehuoneistojen haltuunotto on huono vaihtoehto osakkeenomistajille, mutta jää ainoaksi vaihtoehdoksi, jos vastikeperusteita ei pystytä korjaamaan markkinatilannetta vastaavaksi.

Korona-aikana moni liikehuoneiston omistaja joutui laskemaan vuokraa. Moniko yrittäjä sain taloyhtiöltä alennusta vastikkeesta, jos yrittäjä toimi omistamassaan liikehuoneistossa? Vastaus: Ei yhtään.

Jukka Ikuli