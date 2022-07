Kolmen päivän ajan Turun historialliseen ydinkeskustaan, jonka ylläpidosta kaikki veronmaksajat rahallaan huolehtivat, on pääsy ainoastaan Down by the laituri (DBTL) -lipun maksaneille asiakkaille.

Me muut, miehet, naiset, terveet ja invalidit, joudumme käymään kiertoteitä kotikaduillamme.

Tuomiokirkon lähiasujaimiston ikkunoita vahvistimien voimistamat rummut hypittävät pitkälti yli puolen yön. Siinä taloyhtiöiden hiljaisuussäännöt tuntuvat vitsiltä.

Ennen sähkön keksimistäkin musiikkia soitettiin. Ja kokoonnuttiin joukossa kuulemaan.

Ehdotus: Voisiko jokin taho edes kokeeksi järjestää musiikkifestivaalin, jossa ei käytettäisi vahvistimia? Akustiset festarit? Kuuloliittokin kiittäisi.

Irmeli Pohjola