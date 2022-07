Haluan omalta osaltani tuoda julki mielipiteeni Kupittaan siirtolapuutarhan säilyttämisen puolesta.

Puutarha on rakennettu vuonna 1934 ja jokainen pystyy arvioimaan sen valtavan ihmismäärän, joka kaikkina näinä vuosikymmeninä on saanut nauttia puutarhasta – sukupolvet toisensa jälkeen (isovanhemmat, lapset, lastenlapset, sukulaiset, ystävät jne.) eli tuhannet ja taas tuhannet kaupunkilaiset.

Puutarha on kaikille avoin, siellä on 4H:n nuorten pitämä kesäkahvila ja läheisten palvelutalojen asukkaat käyttävät puutarhaa virkistyspaikkanaan ja päiväkotilapsilla on siellä oma tonttinsa. Alue ei siis ole suljettu, pienen ryhmän käytössä oleva, kuten Turun Sanomista olemme eri kirjoituksista saaneet useasti lukea.

Vetoan kaupungin päättäjiin, ettei tätä vanhaa, harvinaista ja äärettömän kaunista kulttuurikohdetta hävitettäisi, vaan se säilytettäisiin tuleville jälkipolville. Näin saataisiin samalla hieman puhdistettua Turun mainetta kaiken vanhan hävittäjänä.

Kupittaan siirtolapuutarha säilytettävä