Yritysten tunnelmat vaihtelevat nyt laidasta laitaan. Tämä kahtiajako tulee erityisen selkeästi esiin kauppakamareiden kesäkuussa jäsenyrityksilleen toteuttamassa talouskyselyssä.

Vaikka varsinaissuomalaisten yritysten tulevaisuuden odotukset ovat keväästä hieman kohentuneet kesään tullessa, on vaihtelu edelleen suurta. Karkeasti kolmasosalla yrityksistä tunnelma on tällä hetkellä optimistinen ja toisella kolmasosalla pessimistinen. Näyttää siltä, että pahimmillaan Ukrainan sota jakaa yrityksemme voittajiin ja häviäjiin.

Ilahduttavasti yli puolet yrityksistä odottaa liikevaihtonsa kasvavan kuluvana vuonna. Kolikon kääntöpuoli on kuitenkin se, että suuri osa liikevaihdon kasvusta selittyy nopeasti kasvavilla kustannuksilla. Raaka-aineiden, komponenttien ja energian hinnat ovat nousukiidossa ja saatavuuksissa on paljon ongelmia. Ongelmat alkoivat jo koronapandemian aikana, ja Ukrainan sota on osaltaan kärjistänyt tilannetta.

Vaikka yritysten liikevaihto siis kasvaisikin, niin niiden kannattavuus kehittyy selkeästi heikommin. Hintojen nousuja ei ole saatu vietyä täysimääräisesti asiakkaille, mikä syö yritysten toiminnan kannattavuutta huolestuttavasti.

Suomen syrjäinen sijainti kärjistää osaltaan ongelmia. Logistiset kustannukset ovat kasvussa, ja kun ne ovat suomalaisten yritysten osalta jo valmiiksi monia kilpailijoita korkeammat, on tilanne erityisen haastava.

Vientiyritysten mukaan näkymiä heikentävät erityisesti Venäjän sota ja pakotteet, logistiset häiriöt, ongelmat raaka-aineiden saatavuudessa sekä kohonneet kustannukset. Lisämausteen tilanteeseen tuovat Kiinan tiukat koronasulut, jotka vaikeuttavat tilannetta entisestään.

Irtautuminen Venäjän markkinasta, korvaavien vientimarkkinoiden löytäminen sekä vaadittavat energiatoimet tulevat edellyttämään monilta yrityksiltämme merkittäviä investointeja.

Kannamme erityisesti huolta energiaintensiivisistä yrityksistä sekä Venäjään jollakin lailla kytköksissä olevista yrityksistä. Sota ja sen vaikutukset iskevät näihin yrityksiin erityisen voimakkaasti, kun toisaalta joidenkin yritysten osalta vaikutukset ovat ainakin toistaiseksi hyvin maltillisia tai jopa lähes olemattomia.

Noin kolmasosa yrityksistä kertoo, että sota on kuitenkin vähentänyt näiden suunnittelemia investointeja. Nyt onkin tärkeää huolehtia yritysten investointiympäristöstä ja sen kehittymisestä. Investointeja voidaan edistää muun muassa pitämällä huolta yhteiskuntamme vakaudesta ja kriisienhallintakyvystä, pitämällä yhteisöverokanta kilpailukykyisenä, varmistamalla rahoituksen saatavuus sekä huolehtimalla tutkimus- ja kehitystoiminnan korkeasta tasosta.

Varsinaissuomalaisten yritysten korkealle osaamiselle on edelleen kysyntää niin kotimaassa kuin maailmallakin. Vientipotentiaalia löytyy, mutta kustannus- ja kannattavuuspaineet ovat nyt yrityksissä erityisen suuria.

Päättäjien tärkeä tehtävä on nyt huolehtia, että kaikki yritykset uskaltavat ja voivat investoida tulevaisuuteen ja säilyttää kilpailukykynsä niin kotimaisilla kuin kansainvälisillä markkinoilla.

Viime vuosien kriisit ovat osoittanet meille, miten tärkeässä roolissa kotimainen yritystoiminta ja tuotanto on yhteiskunnan toiminnan näkökulmasta. Pidetään yrityksistämme huolta – samalla turvaamme työpaikkoja, veroja ja hyvinvointia koko yhteiskuntaan.

Kaisa Leiwo

toimitusjohtaja

Turun kauppakamari