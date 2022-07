Turun rakennusvalvonta on viime aikoina ollut paljon esillä ja enimmäkseen negatiivisessa mielessä. Jotain asialle on tehty, koska minulla on aivan toisenlainen tuore kokemus.

Olemme rakentamassa pientä saunamökkiä ja tein sähköisen rakennuslupa-anomuksen rakennusvalvontaan. Sitä ennen olin heihin yhteydessä puhelimitse.

Sain joka portaassa, puhelinvaihteesta lupaneuvojaan, lakimieheen ja lupakäsittelijään ystävällistä ja asiallista palvelua. Sain jokaiseen tahoon nopeasti yhteyden, jos ei heti niin soittopyyntöön vastattiin välittömästi.

Asiaa varmasti nopeutti, että lupa-anomuksen laati alan ammattilainen, paljon täydennettävää ei ollut. Ja kun täydennyksiä tarvittiin, ne käsiteltiin rakennusvalvonnassa nopeasti.

Lupa-anomuksen käsittely kesti kaikkiaan noin kuukauden.

Oma projektimme ei tietenkään ollut vaativimmasta päästä. On paljon isompia hankkeita, jotka vaativat aikaa vieviä selvityksiä ja aikanaan pitkäksi päässeen jonon purkamiseen tarvitaan aikaa.

Kyllä rakennusvalvonnassa tehdyt resurssilisäykset alkavat mielestäni näkyä ja erittäin hyvä ja ystävällinen palveluasenne näkyi ainakin meidän tapauksessamme. On ymmärretty, että koko porukka on palkattu sinne palvelemaan asiakkaita.

Kukola