Suomi on uudistuvan energian tuotannossa kärkimaita Euroopassa. Paljon on vielä tehtävissä ja paljon on tehtävä sekä fossiilisen energian vähentämisen takia että nyt eurooppalaisen energiakriisin takia.

Uusiutuva energia voi olla ja sen pitää olla nyt erityisesti varsinaissuomalainen ja lounaissuomalainen juttu ja mahdollisuus.

Suomen suurin teollinen työpaikka, autotehdas Uudessakaupungissa nojautuu yhä enemmän sähköautojen ja akkujen tuotantoon. Akkutuotanto on isoa myös Salossa.

Loimaan seutu on hyvä alue isoille aurinkopuistohankkeille ja selvittelyjä on monta menossa. Mahdollisuuksia on myös teknologiayrityksille. Esimerkiksi Loimaalla on nyt iso investointi meneillään suurten tuulivoimayksiköiden valmistamisen hitsausautomatiikkaan.

Aurinkovoimaa ja tuulivoimaa ei voida vielä juuri varastoida, mutta vetyä voidaan. Suomessa on suunnitelmat vetytuotantoon tulevaisuudessa. Naantali näkyy jo olevan suunnitelmissa mukana ja maakunnan sijainti on lähellä tulevaa verkkoa.

Biokaasuun investoitiin maakunnassa jo parikymmentä vuotta sitten Vehmaalla merkittävästi. Nyt on uusia hankkeita. Erityisesti viljelijävetoiset biokaasuhankkeet ovat hyviä biokaasun lähituotannossa. Biokaasutuotannolla on myös yhteys Saaristomereen.

Kaukolämpötuotanto maakunnassa perustuu pitkälti uusiutuvaan energiaan ja muun muassa Loimaalla on uuden pellettiyksikön investointi lähdössä liikkeelle.

Lounais-Suomen suurin puhtaan energian investointi, Olkiluoto kolmonen, on vihdoin lähdössä tuotantoon. Sitä eduskunnassa voimakkaasti ajoimme ja onneksi se saatiin aikanaan liikkeelle. Sitä on rakennettu melkein kuin Iisakin kirkkoa, mutta nyt sen tuotannon tarve on iso.

Monet yksittäiset varsinaissuomalaiset kodit ja yritykset panostavat nyt maalämpöön tai aurinkolämpöpaneeleihin. Sekin on tärkeä osa uudistuvaa ja hajautettua energiatuotantoa.

Olavi Ala-Nissilä

Senior Advisor

(kesk)