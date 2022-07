Kaarinan terveyskeskuksen hoitotarvikejakelu on ollut jo pitkään huonossa hapessa. Moni on tullut paikalle lukeakseen, että jakelu on tänään suljettu.

Onneksi neulat ja libre-sensorin saa apteekista, mutta verovaroin ylläpidetyn järjestelmän pitäisi toimia. Kaarinan terveyskeskuksen sivuilla on netistätilausmahdollisuus, mutta kahden viikon toimitusaika!

Diabeetikkona seuraan, miten muualla menee ja Suomessa löytyy hoitotarvejakelu, jossa tilaus toimitetaan Postin lokerojakelusta tuttuun lokerikkoon, joka sijaitsee paikkunnan terveyskeskuksen tiloissa ja toimitusaika on vain 1-2 päivää.

Miksi Kaarinan hyvin toiminut hoitotarvikejakelu on päästetty tähän tilaan?

Pettynyt asiakas