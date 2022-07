Tälle on hyvä syy

Ja se on tietenkin tienaaminen sillä, mikä vielä on jotenkin käytössä. Turkua sanotaan kehittyväksi jka dynaamiseksi ja se ilmenee kirjoittajan kertomalla tavalla. Jokaiseen mahdolliseen rakoon, jossa näkyy paljasta maanpintaa, on rakennettava talo, mieluummin useampia, ettei jää hukkaneliöitä. Tienaavia ovat kaupunki kaavoitus yms. korvauksista ja tietenkin grynderi, joka myy korkeatasoisia asuntoja näköalalla yli kaupungin. Hulevesikysymys on jo pitkäaikainen puheenaihe ja sitä ratkomassa on tunnetusti tehokas turkulainen oppineiden joukko, jonka tietysti on perehdyttävä asiaan perin pohjin ennen, kuin tajutaan, ettei koko kaupungin aluketta tule peittää asfaltilla.. Kivipintaiset kadut saumoineen olisivat maallikon mielestä yksi apu asiassa,. Sellaisia on nähnyt kotimaisissa suurkaupungeissa, kuten Helsingissä ja Tampereella. Vanhanaikaisia ne tietenkin ovat ja aiheuttavat tärinää skuuteilla ja polkupyörillä kulkeville, eli ei ehkä jatkoon. Tietenkin on otettava huomioon myös se, miten esimerkiksi suhtaudutaan oman näköalan peittävään kaupunkipuuhun. Olen joskus kuullut niiden pilaavan asunnon ympäristön. Kaikki, kun eivät halua katsoa muuta, kuin vilkasta elämää kadulla. Viherkatot ovat etevä keksintö. Niitä hoitamaan voi tuoda esimerkiksi lampaita ja vaikka lehmiä, kuten jo nyt maisemanhoitokohteissa. Olisi kerrankin turisteilla uusi syy tulla Turkuun. Linna ja ne muut on jo kuitenkin nähty. Tämän päivän virheet tässäkin asiassa huomataan vuosikymmenien kuluttua. Silloin ei sillä ole enää merkitystä, koska puistojen istutus purettavien asuinalueiden paikalle olisi järjettömän kallista ja samalla puhkeaisivat esimerkiksi tämän suurta uutuutta,. eli musiikkitaloa koskeva suojelukiista, eli voiko purkaa vai ei.

