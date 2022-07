Vuonna 2030 Suomessa tulee olemaan noin 1,5 miljoonaa kotona asuvaa yli 65-vuotiasta. Tämä luo haasteita terveydenhuollolle ja siitä syystä tarvitaan uusia näkökulmia.

Tanskassa on kehitetty ikääntyvien hoitoa jo 1980-luvulta alkaen erittäin aktiivisesti. Erityisesti on panostettu avohoitoon. Vanhainkotien tilalle on rakennettu hoitoasuntoja, joissa arki toteutetaan ikääntyneen omilla ehdoilla, mutta hoitajat ovat tarvittaessa lähellä. Painopiste on ikääntyneiden aktivoinnissa eri tavoin.

Itse pääsin keväällä ilokseni tutustumaan Raision Kerttulakodin päiväkuntoutustoimintaan. Raisiossa on toteutettu ikääntyneiden ja muistisairaiden ryhmäkuntoutusmalli, jossa he viettävät päivän oman tasoisessaan ryhmässä arkipäivisin.

Ryhmät on jaettu esimerkiksi muistisairauden etenemisvaiheen mukaan. Päiväkuntoutuksessa ulkoillaan, askarrellaan, maalataan, kuntoillaan. Omaishoitajalle tämä mahdollistaa vapaa-aikaa päivisin ja paikkaa osaltaan intervallipaikkojen huononevaa saavutettavuutta.

Ryhmiin osallistuvalle on toiset edut: sosiaalinen kanssakäyminen, käsillä tekeminen ja ulkoilu, jotka kaikki tutkitusti hidastavat muistisairauksien etenemistä.

Ikääntyneiden hoidossa tulee ajatella myös sitä, että jos toimintakykyä ylläpitävää toimintaa ei ole, johtaa se ennenaikaisiin raskaisiin ja kalliisiin palveluihin, kuten ympärivuorokautiseen hoitoon. Päiväkuntoutustoiminnan avulla ympärivuorokautisen hoidon tarve siirtyy.

Raisiossa tällä toimintamallilla on saatu tehostetun palveluasumisen tarvetta laskettua, kotihoidon palvelutarvetta siirrettyä tai käyntien määrää vähennettyä, eli kotihoidon vähäistä resurssia vapautettua muualle.

Lisäksi tällöin omaishoitajat jaksavat arjessaan paremmin, koska he saavat myös omaa aikaa, ja toisaalta myös siitä syystä, että ryhmään osallistuvan toimintakyky pysyy parempana pidempään.

Rahalla on merkittävä rooli uusien toimintamallien kokeilemisessa, tai oikeastaan siinä, ettei uusia malleja lähdetä välttämättä kokeilemaan, koska ei ole rahaa. Edellä esittelemälläni mallilla on kuitenkin saatu Raisiossa aikaan merkittäviä taloudellisia säästöjä.

Uusi ikääntyvä sukupolvi on omat työnsä tehnyt tässä yhteiskunnassa, ja nyt meidän tulee satsata heidän hyvinvointiinsa ajattelemalla asioita heidän hyväkseen, eikä vain pakollisena menoeränä.

Heidi Aaltonen

Aluevaltuutettu (vihr)

Sairaanhoitaja YAMK