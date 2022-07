Minun lapseni on transpoika. Kätilö määritteli hänet syntymässä tytöksi, mutta kaksivuotiaasta saakka hän on sanonut olevansa poika.

Trans-aiheesta keskusteltaessa vastakkain on kaksi aikuisjoukkoa, joiden tavoite on sama: lasten suojeleminen. Ymmärrys siitä, miten se tapahtuu, on kuitenkin tyystin eri.

Toinen puoli haluaa suojella lapsia aikuisten ”agendalta”, ja ”sateenkaari-ihmisten propagandalta”. Tämän puolen mielestä sukupuolia on kaksi ja ne kuuluu tulkita genitaaleista. Jos lapsi, jolla on pimppi, kertoo sinnikkäästi olevansa poika, hänelle on tehtävä selväksi, ettei hän voi olla poika.

Mitä nämä agendat ja propagandat ovat? Pyrkimyksiä muokata lapsista transsukupuolisiako? Oletteko kuulleet vanhemmasta, joka toivoo lapsestaan transsukupuolista? Minä en.

Sen sijaan kuulen jatkuvasti vanhemmilta, miten he toivovat osaavansa auttaa translastaan selviämään hengissä ja jopa onnellisena erilaisuutta pelkäävien aikuisten maailmassa. Transnuoret joutuvat kohtaamaan yhä paljon peloista kumpuavaa vihamielisyyttä.

Toinen puoli aikuisista, joka puhuu transasioissa lasten oikeuksista ja suojelemisesta, on se, joka haluaa kunnioittaa ja tukea lapsen itsemääräämisoikeutta. Toisin sanoen lapsi saa olla sitä sukupuolta, mitä hän itse kertoo olevansa, eikä tämän pitäisi olla mikään ongelma. Samoin lapsi saa leikkiä niillä leluilla, joilla itse haluaa, pukeutua kuten haluaa.

Lasta suojaa psyykkiseltä kärsimykseltä se, että häntä tuetaan sellaisena, kuin hän on. Sukupuoli kuten seksuaalisuuskin on osa identiteettiä, eikä niitä voi ulkopuolelta muokata.

Aina, kaikissa kulttuureissa, on ollut ihmisiä, jotka eivät ole sitä sukupuolta, jonka kätilö on tulkinnut, tai sukupuolta ei voi genitaaleista päätellä mihinkään suuntaan. On lapsen ja nuoren aliarviointia väittää, ettei hän voi ymmärtää sukupuoltaan. Miksi toisen ihmisen sukupuolen määrittäminen ylipäänsä olisi kenenkään muun asia kuin ihmisen itsensä?

Toisen sukupuoli tai sukupuolettomuus ei ole yhteiskunnalle uhka vaan lahja. Pride kertoo siitä, että meillä kaikilla on yhtäläinen oikeus olla. Vanhasta, vahingollisesta erilaisuuden pelosta voi päästää irti, kun vain haluaa. Se helpottaa myös omaa elämää.

Lapseni aloittaa syksyllä koulun. Hänen suurin haaveensa on koiran saamisen lisäksi tulla nähdyksi ihan tavallisena poikana. Annetaan hänen olla tavallinen poika. Annetaan jokaisen lapsen ja nuoren olla rauhassa sitä, mitä hän on. Annetaan kasvurauha.

Äiti