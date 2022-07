Eevi Raunio: Peuroista susiin ja yksinäisiin lapsiin tolpilla – havaintoja Turusta ja Lounais-Suomesta

Juhannuksen jälkeisenä lauantaina menin Tampereentien Prismaan ja siellä katseeni kiinnittyi pieneen tyttöön, joka seistä törötti pitäen kiinni noin 50 senttimetriä pitkästä pylväästä. Tyttö oli ehkä noin 65-senttinen ja hän kiinnitti huomioni seistessään aivan yksin siinä.

Menin vähän lähemmäksi ja siinä hymyilimme toinen toisillemme. En nähnyt ketään lähellä, vaikka katselin pitkin lähitienoota. Ohitseni kulki naishenkilö ja pyysin häntä kertomaan yksin olevasta lapsesta ja että kuuluttaisivat infossa.

Samaan aikaan tulivat ilmeisesti isä ja isoveli, jotka olivat jäätelökaapilla ja kuulleet meidän keskustelumme. Aika luottavaisia olivat kun jättivät tytön siihen, ehkä ajattelivat, että Suomi on turvallinen maa eikä täällä kukaan kidnappaa lasta.

Omat lapsenlapseni ovat jo kasvaneet aikuiseksi, minulla olisi ollut käyttöä tälle pienelle tytölle rekvisiitaksi, että voisin mennä katsomaan Vartiovuorenmäelle kesäteatteriin Peter Pania.

Kävin kesällä Kupittaan siirtolapuutarhassa, mielestäni se voisi olla varhaiskasvatuksen yksi koulutuspaikka. Ajatelkaa, jos Luostarinmäen käsityöläismuseota ei olisi aikanaan säästetty jälkipolville.

Yleinen käsitys pääkaupunkiseudulla on, että kehäkolmosen jälkeen on susiraja. Uuden tutkimuksen mukaan eniten susia on Lounais-Suomessa kasitien molemmilla puolilla. Se taas johtuu siitä, että meillä on suuri määrä valkohäntäpeuroja.

Kolmekymmentäluvulla amerikansuomalaiset päättivät lahjoittaa valkohäntäpeuroja Suomeen riistaeläimeksi. Vuonna 1934 niitä tuotiin Laukon kartanoon viisi, jotka selvisivät hengissä Suomeen asti. Nyt niitä on noin 100 000 syömässä ihmisten puutarhat ja kukkaset.

Eniten susia on Länsi-Suomessa, kolmasosa maamme susista Lounais-Suomessa. Joten näin täällä on susilaumojakin ja pienet koululaiset, jotka kulkevat metsätaipaleilla kouluun yksin, tuntevat olonsa turvattomaksi.

Vanhemmat vaativat koulukuljetuksia kunnilta lasten koulutien turvaamiseksi.

Koskakohan Lounais-Suomea aletaan kutsua Susilandiaksi.

Samalla tavalla Kupittaan siirtolapuutarha voitaisiin säästää. Se niveltyy hyvin Kupittaan puistoon ja ruotsalaistalojen Luostarinmäkeen. Vai onko Turun tauti puhjennut uudestaan.

Ystäväni kävi ulkomailla, hän aikoi lähettää minulle kortin perjantaina, mutta postimerkit saapuivat paikkakunnalle vasta maanantaina ja heidän matkansa loppui sunnuntaina. Kyllä sitä muuallakin posti takkuaa, eikä vain Turun ja Hesan välillä.

Kirjoittaja on turkulainen maalarimestari.