Kaavoituksen mukaan säilytettäväksi merkittyä Kirveen tilan päärakennusta ei saa purkaa. Rakennus on hyväkuntoinen, kattorakennelmat on uusittu vakuutusyhtiön kustannuksella joitakin vuosia sitten. Koko mahtava talo oli kokonaan huputettu yli puoli vuotta ja rakennukseen tehtiin tarpeellisia korjauksia.

Kivijalka on myös kunnossa, kartanon hirsirunko on vuorattu leveillä laudoilla. Talossa on asuttu hyvin vielä muutama vuosi sitten ja tiloja ei ole pidetty senkään jälkeen kylminä.

Talo ei jäänyt kunnon takia asumattomaksi. Näin hyväkuntoista ja ainutlaatuista kohdetta lienee nykyään harvinaista löytää ottaen huomioon, että päärakennus on vähintään 170 vuotta vanha ja viimeinen lajissaan nykyisessä Kastussa (Kaerlassa).

Rakennus sijaitsee ihanassa rauhallisessa puistomiljöössä, josta löytyy kymmenkunta erilaista isoa puulajiketta. Lisäksi on huomioitava, että alueella on kaksi rautakautista kalmistoa ja talon ympärille rajattu kulttuuriperintökohde, joka on historiallisen ajan kyläpaikka.

Kaerlan kylästä löytyy dokumentaatiota ainakin vuodesta 1540 ja Kirveen talo mainitaan asiakirjoissa jo 1400-luvulla. Lähellä sijaitsee suojelukohde Koroinen sekä Koroisten niemen kirkko ja piispan asunnon historiallinen alue.

Kyllä Turun kaupungissa pitäisi löytyä ei-hyötykäytössä olevaa suoraa peltomaata kerrostaloja varten, jotta voitaisiin suojella melko jyrkässä rinteessä olevaa muinaiskohdetta.

Kerrostalorakentajan mahdolliset lupaukset säilyttää jotain jälkimaailmalle voi nähdä naapurikerrostalon alueella, jossa on jätetty sisäänrakennettuna autokatoksen nurkassa joitakin isoja umpigraniittikiviä, joita kukaan ei huomaa. Ennen paikalla oli iso, mahtava graniittikivirakennus.

Kerrostalorakentaminen näyttää valtaavan koko kalmistorinteen Kirveen päärakennuksineen, kun bisnesmaailma ja muut instanssit hakevat maksimaalista ja nopeaa taloudellista hyötyä.

