Kesä rehevimmillään. Pensaat kasvavat silmissä. Ja siten ne peittävät näköalan risteävälle tielle tai kadulle.

Pyöräily on mukava harrastus. On upeaa viilettää hyvää vauhtia pitkin sileää tietä. Mikäs on mennessä, sillä tie on etuajo-oikeutettu pyörätie. Autot väistäkööt.

Vaan miten väistät, jos et näe, ennen kuin pyöräilijä on likimain kohdalla.

Lukkiutumattomat jarrut pelastavat. Mutta läheltä piti.

Arvoisa pyöräilijä, olet juuri luopunut sukkahousuistasi ja vaihtanut yllesi ihonmyötäiset trikoot. Päässä kuhisee kuvia Ranskan ympäriajosta, näin me kiidetään.

Mutta jos kuitenkin palaisit arkiskonkreettiseen liikenteeseen: kun näkösuoja peittää autojen tulon, voisit, kauniisti pyydän, hieman höllätä vauhtia. Vaaranahan on, että kallis pyörä, lähes Tour de Francen voittajapyörän kopio, saa kolhuja ja rikkoutuu. Voivat siinä trikootkin olla vaarassa.

Päässä kuhisee kuvia Ranskan ympäriajosta, näin me kiidetään.

Pyörällä pääsee. Määränpää on kunkin omissa harkinnoissa.

Lauri Oilinki

Pyöräilevä autoilija