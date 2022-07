Suomen turvapaikkapolitiikkaa on uudistettu lähes jokaisen hallituskauden aikana. Lakipykäliä on muutettu ja kiristetty. Kun ihminen pakenee vainoa asuinpaikastaan tai kotimaastaan, hänellä on oikeus hakea suojelua ja oleskeluoikeutta vieraasta valtiosta.

Suomessa turvapaikanhakijoiden määrä on vaihdellut 1 500 ja 6 000 turvapaikanhakijan välillä 2000-luvulta lähtien lukuun ottamatta vuotta 2015, jolloin tuli ennätysmäärä turvapaikanhakijoita.

Tänä vuonna Ukrainasta sotaa pakenevien määrä on Suomessa nostanut turvapaikanhakijoiden määrää. Kotimaastaan lähtemiselle on monia syitä, esimerkiksi sota, vaino tai turvattomuus.

Suomessa turvapaikkaprosessi on pitkä, ja resursseja hukkuu odottamiseen ja tyhjään oleskeluun.

Toisaalta on myös tapauksia, joissa turvapaikanhakijalle on ensin myönnetty määräaikainen oleskelulupa esimerkiksi vuodeksi.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Ja tämän jälkeen, kun henkilö on päässyt koulutukseen, työhön ja omaan asuntoon, ei myönnetäkään jatko-oleskelulupaa vaan jää paperittomaksi. Osa näistä ihmisistä on niitä, jotka tulivat Suomeen vuonna 2015.

Turvapaikanhakijoiden tausta on moninainen. Joukkoon mahtuu hyvin koulutettuja ja vähäisen koulutuksen saaneita ihmisiä.

Onko tämä sitä, mitä me haluamme – rikkoa yksilön rakentamaa elämänpolkua?

Meillä on Suomessa työvoimapula monella alalla, ja osana työvoimaongelman ratkaisua voisivat olla turvapaikanhakijat.

Turvapaikanhakijoiden tausta on moninainen. Joukkoon mahtuu hyvin koulutettuja ja vähäisen koulutuksen saaneita ihmisiä.

Kun turvapaikanhakija on saapunut Suomeen ja hakenut turvapaikkaa, alkaa myös asettautuminen ja kotoutuminen Suomeen. Tässä nivelvaiheessa on tärkeä, miten hyvin yhteiskunta ottaa vastaan uuden tulijan.

Heti maahan saapumisen jälkeen pitää tehdä alkukartoitus, jossa selvitetään ihmisen koulutustausta, työkokemus, kielitaito, perhe-elämä, terveydentila ja niin edelleen. Mitä nopeammin tämä prosessi tehdään, sitä paremmin henkilö tuottaa hyötyä itselleen ja yhteiskunnalle.

Tämän tyyppinen malli on käytössä muun muassa Kanadassa. Verkostostani löytyy tapauksia, joissa henkilö on työllistynyt Kanadassa puolitoista kuukautta maahan saapumisen jälkeen ja näin tuottaa yhteiskunnalle hyötyä ja ennen kaikkea itselleen.

Muistan hyvin Suomessa ensimmäisen työpaikkani ja saamani palkan, joilla oli iso merkitys elämälleni.

Nyt tarvitaan turvapaikkalainsäädäntöön muutoksia ja panostuksia hyödyntämään turvapaikanhakijoiden osaamista ja työvoimaresurssia. Turvapaikkalainsäädännön pitää palvella myös Suomen etuja ja turvata suomalaista työtä.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Alas Ali

Aluevaltuutettu (sd)

Turku