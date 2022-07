”Kuvasivat lapsia koulun suihkutiloissa”, ”Parikymppisen uhreiksi verkossa on joutunut yli 200 pääosin alakouluikäistä lasta”. Alkuvuoden hämmentävät otsikot kertovat, että pienetkin lapset ovat suojaa ja turvaa vailla.

Pienimmät, eli lapsemme, ovat haavoittuvimmat. Heillä itsellään ei käytännössä ole mahdollisuutta tietää oikeuksistaan, rajoistaan, laista. Ei taitoja hakea poliisin tai lastensuojelun apua.

He ovat monin tavoin läheisten aikuisten armoilla. Tutkimusten mukaan mikään yksittäinen keino suojata lapsia ei yksin auta.

Tarvitaan toimia kaikilla rintamilla. Varhaiskasvatus esimerkiksi tavoittaa upeasti suurimman osan lapsiperheistä.

Ilmiön tunnistaminen ja ilmoitusvelvollisuus ovat usein heikosti koulutettuja ja sisäistettyjä asioita. Lapsen kaltoinkohtelija on yleensä joku lähipiirin ihminen, mikä on pikkupaikkakunnilla iso ja arka asia.

Lähipiirin, myös päiväkodin ammattilaisten, voi olla vaikea edes kuulla lasta, saati tunnistaa tai ilmoittaa epäilyään. Osa aikuisista ei osaa tai jaksa puuttua havaitsemiinsa huoliin.

Uusissa, Opetushallituksen velvoittavissa varhaiskasvatusohjeissa on korostettu lasten turvallisuuskasvatusta ja mainittu lapsen seksuaalisuuden ja kehon uteliaisuuden kunnioittava ohjaaminen. Mitä se on?

Väestöliitossa olemme kouluttaneet jo vuosia varhaiskasvatuksen ammattilaisia toteuttamaan kehotunnekasvatusta, joka sisältää lapsen ikä- ja kehitystasolle sopivaa tietoa kehosta, tunteista ja oikeuksista.

Lapsen seksuaalisuus muodostaa meille aikuisille tabun. Ei tunneta lapsuuden seksuaalista, portaittaista kehitystä ja lapsen avointa, viatonta, uteliasta oppimista läheisyydestä, kehosta ja omista oikeuksistaan.

Lapsen seksuaalisuus on tyystin eri asia kuin nuorten tai aikuisten seksuaalisuus. Tästä on opittava puhumaan, meidän kaikkien. Kyse on tavallisesta terveystiedosta lapsille, ei aikuismaailman opettamisesta.

Ammattilaisten taito ottaa lasten seksuaalinen turvallisuus puheeksi työtiimissä, lasten vanhempien sekä itse lasten kanssa on yksi ennaltaehkäisyä mahdollistava, loistava keino. Se vain on paljolti käyttämättä ja edellyttää laajamittaista koulutusta.

Kansainvälisten ja kansallisten tutkimusten mukaan enemmän kuin joka kymmenes lapsi kokee seksuaalista häirintää tai väkivaltaa. Se on yhtä yleistä kuin lasten lihavuus.

Lasten seksuaalisen turvallisuuden edistämiseen tulee tarttua samalla vakavuudella. Se on meidän yhteinen asiamme.

Raisa Cacciatore

lastenpsykiatri, asiantuntijalääkäri, Väestöliitto

Henriikka Kangaskoski

hankekoordinaattori, lasten kehotunnekasvatus -hankkeet, Väestöliitto