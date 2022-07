Jo pitkään Venäjän presidentti Putin on pitänyt EU:ta vihollisenaan. Hänen mielestään EU on voimatekijä, joka yrittää hyökätä tai hyödyntää äiti Venäjää. Useasti olemme saaneet todistaa toimia, joiden pohjimmainen tarkoitus on heikentää Euroopan yhtenäisyyttä.

Kuten aiemminkin, Putinin hyökkäyksen kärki ei ole yksiteräinen. Erikoisoperaatio Ukrainaa vastaan, kuten Venäjällä sotaa kutsutaan, on käynnistänyt hybridisodankäynnin toimet muuta Eurooppaa kohtaa. Kaikilla on varmasti muistissa puheet ICT-vaikuttamisesta. Ja viimeistään bensapumpulla muistuu se toinen hybridisodan muoto eli energiasota.

Kolmas ja ehkä se kaikkein perinteisin sodan muoto tuntuu meiltä suomalaisilta unohtuvan. Eli ruoka. Tai tarkemmin sanottuna pula ruuasta eli nälkä.

Uutisissa puhutaan Ukrainaan jääneen viljan vaikutuksesta Pohjois-Afrikan sekä Lähi-idän ihmisten ruuan saantiin. Toivotaan, että viljan laivaus Ukrainasta onnistuisi. Itse asiassa tilanne on paljon pahempi.

Kuten esimerkiksi 8.6. Maaseudun Tulevaisuuden uutisesta hyvin selviää, jo ennen Ukrainan erikoisoperaatiota ruokakriisi on kolkutellut ovella.

Viljan viljelyn infra on kokenut kovia sodan aikana.

Hyvinä vuosina viljan tuotanto koko maailmassa on riittänyt täyttämään kysynnän. Mutta jo laajojen kuivuuskausien yllättäessä tasapaino on järkkynyt. Viimeksi 2010-luvun alkupuolella Mustanmeren kuivuuskausi oli yksi tekijä laukaisemaan niin sanotun arabikevään.

Nyt siis maailman viljatasapainosta on pois Ukrainan tuotanto viime ja mahdollisesti myös tulevalta kasvukaudelta. Viljan viljelyn infra on kokenut kovia sodan aikana. Vaikka sota loppuisi tänään, Ukraina ei pysty samoihin tuotantomääriin mitä aikaisemmin.

Samalla Afrikan kärjessä kärsitään kuivuudesta – kuten myös Intian niemimaalla ja eteläisessä Euroopassa.

Ruuasta tulee siis olemaan pulaa ja hinnat tulevat vielä tästä nousemaan. Arvatenkin tämä yhdessä korkean polttoaineen hinnan kanssa nostaa levottomuutta Pohjois- Afrikassa sekä Lähi-idässä. Ja kuten aina, nälänhätä ajaa ihmiset liikkeelle. Tulemme siis näkemään uuden kansainvaelluksen Euroopan halki.

Voimme vaikka lyödä vetoa, että yksi venäläisen erikoisoperaation hybridivaikuttamisen muodoista on ajaa ihmiset kohti Eurooppaa. Venäjän oma viljantuotanto käytetään kotimaan leivän hinnan pitämiseksi matalana, sekä turvataan liittolaisten, kuten Syyrian, viljan saanti. Loppuja voidaan käyttää vaikutusvallan ja valtionkassan täyttämiseen.

Jari Uusitalo