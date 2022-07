Sopimusneuvottelut tuntuvat olevan kunnallisella sopimusalalla osittain solmussa. Hoitajien liitot, Tehy ja Super eivät hyväksyneet muiden sopimaa mallia, jossa oli jopa vuosittainen jälkeenjääneisyyskorjaus.

Moni ei ehkä ymmärrä hoitajien menettelyä. He olivat asettaneet tavoitteet hyvissä ajoin tietämättä, millainen sopimuskierroksesta tulee ja millainen on taloudellinen tilanne. Heidän esityksensä on realistinen, korotukset on porrastettu usealle vuodelle.

Kuntatyönantaja on laskenut, että esitys on mahdoton. Se merkitsee viidessä vuodessa miljardien lisäkustannuksia.

Molemmilla neuvotteluosapuolilla on tiedot palkkauksesta esimerkiksi verrattuna naapurimaihin.

Poliitikot ovat lähteneet viime aikoina toppuuttelemaan vaadittuja korotuksia, vaikka heidän ei pitänyt sekaantua neuvotteluihin. Kunnalliset korotukset eivät edes suoraan lisää inflaatiota olettaen, että tästä ei tule yleinen linja.

On kyse turvallisuudesta, terveysturvallisuudesta. Jos ja kun nykyisillä palkoilla ei saada virkoja täytetyksi, eivät sote-suunnitelmat toteudu eikä edes nykyisiä tehtäviä pystytä kunnolla hoitamaan.

Aika moni on varmaan jo nähnyt sen tilanteen, että henkilökuntaa puuttuu. Henkilöitä on vuosien kuluessa mennyt töihin muihin Pohjoismaihin tai he ovat siirtyneet ihan muille aloille

Jotkut eivät näe syytä koulutuksesta huolimatta tulla töihin. Palkallaan pitää voida elää. Pelkällä kutsumuksella ei enää toimita. Korona-aika on ollut raskasta, siitäkään ei ole saatu lisäkorvausta, vain suulliset kiitokset.

Miljardeja annetaan nyt toiselle turvallisuusalalle käymättä sen enempää keskustelua siitä, kuinka tarpeellista se on. Palkkaneuvotteluissa yleensä päädytään johonkin kompromissiin.

Tällä kertaa ei riitä se, että todetaan vain kylmästi, että ehdotettuihin korotuksiin ei ole varaa.

Sovittelulautakunnan esitys oli niin kaukana hoitajien tavoitteesta, että oli selvää, etteivät he voineet sitä hyväksyä.

En voi tietenkään tietää, mikä hoitajille riittää. Kun ratkaisu joskus syntyy, rahoituksen on vain löydyttävä – se löytyy, jos on tahtoa.

Suuri ihmetyksen aihe on muiden liittojen kanta. Jos hoitajat saavat lisää, sen on tultava myös niille. Miksi, he ovat jo tehneet sopimuksen, ja joukossa on hyväpalkkaisia ryhmiä.

Missä on solidaarisuus? Sopimusratkaisu todella maksaa, jos samat korotukset annetaan koko kunta-alalle. Jos näin menetellään, koskaan ei saada palkkaeroja kurottua. Samalla voidaan heittää romukoppaan matalien palkkojen korjaaminen.

Tämä voi osua myöhemmin omaan nilkkaan, jokin toinen liitto voi olla samassa tilanteessa myöhemmin jossain vaiheessa.

Veijo Mäkelä

ammattiyhdistysaktiivi, entinen luottamusmies, eläkkeellä