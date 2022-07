Juhana Herttuan koulun ja Merenkulkuoppilaitoksen tonttien voimassa oleva kaava määrittää alueen julkisten palveluiden ja hallinnon alueeksi ja Portsa ry katsoo, että alueen asemakaavaa ei ole syytä muuttaa.

Alueelle suunnitellun asuintalo Arkipelagin (TS 11.6.) yhdeksi vetovoimaksi nimetään, että se olisi nähtävyys turkulaisille ja turisteille. Moiseen vaadittavia liikenteellisiä reittejä tai pysäköintitiloja ei alueella kuitenkaan ole.

Mäellä sijaitsevan Topeliuksen yhtenäiskoulun oppilaiden koulumatka kävellen tai pyörällä on mutkatonta, mutta mäen saavutettavuus autoilla tai linja-autoilla on hankalaa. Liikenteen läpikulkua ei pysty ohjaamaan Linnanfältinkään kautta, koska Kalastajankatu on rakennettu ahtaaksi.

Portsa ry onkin huolissaan liikenteen lisääntymisestä jo ennestään vilkkaalla Puutarhakadulla, jonka varrella olevat Portsan suojellut puutalot eivät kestä tärinää ja lisääntyvä liikenne tuo mukanaan vaaratilanteita.

Arkipelagi ei sopeudu lähimiljööseen, jossa sijaitsee palkittu, pelastettu puutalojen Portsa sekä Pakkarinmäen puutalot ja Topeliuksen koulu, eikä se myöskään sulaudu Kakolanmäen arvokkaaseen siluettiin.

Hankkeen mittakaava ja rakennuksen korkeus ovat liian suuria suunnitelluille tonteille. Rakennuksesta luvataan näköalaa saaristoon, mutta todellisuudessa näkymä olisi pala satama-allasta sekä Hirvensalon ja Ruissalon välistä juovaa.

Arkipelagin massiivinen koko ja sen arkkitehtuurin vaatima hengitystila vaatisivat avoimen ympäristön, ei ahdasta keinotekoista koloa keskellä tiivisti rakennettua asuinkaupunginosaa.

Lapsiperheet arvostavat väljää rakentamista, perheasuntoja, rauhallista ja turvallista asuinympäristöä.

Visiossa rakennusta verrataan muun muassa Oslon oopperataloon, joka on julkinen rakennus. Turkulaisen asuintalon asukkaat eivät halua rakennuksen ympärille tai katoille yleisöä haittaamaan asumista.

Kansainvälisten esimerkkien arkkitehtuurikohteet sijaitsevat kaikki avaralla paikalla meren rannalla. Arkipelagi ei sijoittuisi meren rannalle vaan keskelle ahdasta asutusta.

Tallimäenpuisto urheilukenttineen, Hansapuistikko ja kallioinen viheralue tulee säilyttää, niillä on tärkeä rooli asukkaiden elämässä, varsinkin nyt, kun lähialueet on rakennettu tiiviiksi ja keinotekoisiksi. Tallimäki kallioineen toimii asukkaiden virkistysalueena, lasten leikkipaikkana sekä nuorten kokoontumisalueena kesät talvet. Pulkkamäkeä ei voi korvata millään.

Kaavoituspäätöksiä tehdään tuleville sukupolville. Alueen vetovoima pitää säilyttää kaikenikäisiä houkuttelevana, kodikkaana asuinalueena.

Lapsiperheet arvostavat väljää rakentamista, perheasuntoja, rauhallista ja turvallista asuinympäristöä, lähikoulua sekä harrastuspaikkoja ja -mahdollisuuksia.

Lapsia ja nuoria tulee kannustaa omaehtoiseen liikkumiseen ja parhaiten se toteutuu, kun koulu ja liikuntapaikat ovat lähellä. Tämä tukee myös kaupungin strategiaa, jossa toimitaan kaikessa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja merkityksellinen elämä ja kestävä elämäntapa kulkevat käsi kädessä.

Turun tavoite on tehdä ilmastotyötä johtavana ilmasto- ja luontokaupunkina sekä luoda hyvinvointia nykyisille ja tuleville asukkaille luontoa kunnioittaen.

Historiallisen kulttuuriympäristön ja Tallimäen kallioiden jättäminen nykyiseen luonnontilaansa tai niiden kehittäminen luonto- ja puistoalueena asukkaiden yhteiseksi ajanviettopaikaksi olisi täsmälleen strategian mukainen.

Lisäksi lähialueiden kiivas rakentaminen tuottaa varmasti riittävästi asuntoja, jolloin suunnittelualueen tontit voidaan pitää edelleen varattuna julkisille palveluille ja hallinnolle, joita tarvitaan alueella tulevaisuudessakin.

Asukasyhdistys Portsa ry:n puolesta

Sari Raunell

hallituksen puheenjohtaja