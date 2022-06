Turun Pääskyvuoreen on tulossa lukuisa määrä korkeita kerrostaloja, yksin Pääskysillankadun varteen kymmenkunta. Olemme muuttamassa ensi kuussa valmistuvaan taloon. Rakentajan kertoman mukaan Turku on kieltänyt autojen pysäköinnin kadun varteen.

Meidän talollamme ja naapuritalolla on yhteinen piha. Näissä kahdessa talossa on asuntoja yhteensä 87. Pihassa on vieraille varattu kaksi parkkiruutua. Muut parkkipaikat ovat autohallissa, jonne pääsevät vain hallipaikan ostaneet.

Mihin ne, jotka eivät ole autohallipaikkaa ostaneet, voivat autonsa parkkeerata? Miten kaksi parkkipaikkaa voisi riittää 87 asunnon asukkaiden vieraille? Jos vaikka yksi asukas päättäisi pitää tuparit, kauempaa tulevien vieraiden pitäisi jättää autonsa jonnekin asuinalueen ulkopuolelle, mutta minne?

Lähetin tästä kysymyksen Turun kaupungille yli puoli vuotta sitten. Vastausta ei ole kuulunut. Koska asia kiinnostaa varmaan monia muitakin, toivoisin vastauksen tämän lehden palstalle.

Timo Teinonen