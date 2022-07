Tämän kirjoituksen päämääränä on tuoda esiin lyhyesti maahanmuuttajien erilaisuutta. Toivon tämän pohdinnan auttavan ihmisten katseeseen maahanmuuttajia kohtaan, jotta he eivät katsoisi stereotyyppisesti kaikkiin maahanmuuttajiin.

Aluksi on positiivista mainita, että yhteiskunta koostuu erilaisista ihmisistä. Ihmiset eivät ole samanlaisia monista syistä, esimerkiksi sukupuoleen liittyen tai kulttuuriin. Kaikki ovat ennen kaikkea ihmisiä ja yhteiskunnan jäseniä, mutta heidän välilläänon erojakin.

Perusteellisesti katsottuna kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita, ja he syntyvät, elävät ja kuolevat luonnon rytmillä. Näihin kolmeen tapahtumaan suhtautuminen ihmisten elämässä on erilaista kulttuurien ja talouden vaikutuksen takia, mutta nämä tapahtuvat, eikä niitä voi poistaa ihmisten elämästä helposti.

Maahanmuuttajat ovat tämän kirjoituksen aiheena, ja heilläkin on samanlaisia kohtaloita ja arvoja ihmisenä. Jos hyväksytään ihmisten samanlaisia arvoja kiistattomasti, voidaan siirtyä erilaisuuden käsittelyyn seuraavaksi.

Maahanmuuttajia kohtaan ongelma on, että he ovat erilaisia, mutta eräät ihmiset yrittävät laittaa heitä samaan kategoriaan. Tämä yritys on virhe.

Erilaiset stereotypiat kantaväestön keskuudessa ja myös itse maahanmuuttajien puolelta luovat tätä käsitystä.

Lait ja säännöt eivät voi kohdella helposti ihmisiä eri tavalla, koska lakien pitäisi olla kaikille samanlaisia. Mutta lakeja tulkitaan asiantuntijoiden avulla.

Lakeja ei voi rikkoa, mutta välillä hyvin ääritapauksissa eräät lait helpottavat ihmisiä. Esimerkiksi kansainvälisessä toiminnassa ilman papereita olevalta maahanmuuttajalta ei voi vaatia papereita, kuten tavalliselta matkustajalta vaaditaan passi tai matkustusasiakirjoja.

Maahanmuuttajia voidaan tarkastella kahdella päätasolla: makro- ja mikrotasolla. Makrotason erilaisuudet ovat ihmisten erilaisia perustavanlaatuisia ominaisuuksia, kuten muun muassa sukupuoli, ikä, kieli, kansallisuus, kulttuuri, siirtolaisuuden ja pakolaisuuden syyt.

Mikrotasoon tai vuorovaikutukseen ihmisten välillä vaikuttaa muun muassa ihmisten yhteiskunnallinen tausta, heidän kulttuurinsa, taloudellinen ja yhteiskunnallinen asemansa, lähtöpaikkansa, kuten maaseutu tai kaupunki, ammatti, koulutus, sosiaaliset taidot ja ominaisuudet, uskonto, ideologian erilaisuudet, persoonallisuudet ja niin edelleen.

Nämä edellä mainitut erilaisuudet ihmisten kesken ovat hyvin voimakkaita ja niillä on vahva asema ihmisten mielissä.

Maahanmuuttajat ovat oppineet osan niistä monien vuosien aikana tai koko ikänsä, ne ovat osa heidän identiteettiään.

Osa näistä ominaisuuksista on ihmisten vakituisia ja erottamattomia ominaisuuksia.

Esimerkiksi vaikkaeräs henkilö on Irakista tai Iranista, hänellä voi olla erilainen kulttuuri kuin sen maan hallitsevat ja viralliset kielet ja paikalliset tai etniset kielet määrittäisivät. Eräät paikalliset, esimerkiksi suomalaiset, voivat helposti tehdä johtopäätöksiä islamilaisista maista, sellaisia kuin että kaikilla on samanlainen uskonto ja kulttuuri, mutta todellisuudessa asia ei ole niin.

Esimerkiksi kaikki irakilaiset eivät ole muslimeja, ja maassa asuu paitsi shiia- ja sunnimuslimeja, myös muun muassa kristinuskoisia, juutalaisia, jesidejä, kakaita, zarathustralaisia ja ateistisia vähemmistöjä.

Ja toinen esimerkiksi voi tuoda esiin, että Iranissa on monenlaisia erilaisia etnisiä ryhmiä, kieliä ja uskontoja, kuten kurdeja, azereja, balucheja, turkmeeneja ja niin edelleen.

Eli johtopäätöksenä voi mainita, että maahanmuuttajat ovat hyvin kirjava ja keskenään erilainen joukko, johon mahtuu kaikenlaisia ihmisiä.

Aliakbar Almaspour

Yhteiskuntatieteen tutkija