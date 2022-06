Hieraisin silmiäni pari kertaa lukiessani otsikkoa Turun Sanomien mielipidepalstalla 22.6.: ”Hyvinvointialueet eivät toimi ilman ennakoivaa työterveyshoitoa”. Ennakoivaa hoitoa? Vai tarkoitettiinko kuitenkin sitä laissa mainittua työterveyshuoltoa ja sen palveluita, joilla yhteistyössä maksavan asiakkaan kanssa toteutetaan ennakoivaa toimintaa, jotta työstä johtuvia oireita, ongelmia ja sairauksia ei pääsisi syntymään?

Työterveyshuollossa lainmukaisesti ammattihenkilöinä toimivat lääkäri, terveydenhoitaja ja fysioterapeutti. Lisäksi työterveyshuoltolaki mainitsee joukon työterveyshuollon asiantuntijoita, joilla on alan koulutus.

Yksi näistä on esimerkiksi ergonomian asiantuntija, jonka työ kohdistuu työhön, työympäristöön ja työn organisointiin työntekijälle eli ihmiselle sopivaksi. Tätä ja muiden työterveyshuollon asiantuntijoiden, paitsi psykologin, palvelutarjontaa ei juurikaan mainosteta.

Kommentti ”...ilman ennakoivaa työterveyshoitoa” ilmentää hyvinkin nykytilannetta, jossa työterveyshuollosta on muodostunut enemmänkin rinnakkainen hoitojärjestelmä, joka toteuttaa lähinnä reagoivaa, yksilöihin kohdistuvaa hoitoa, kuntoutusta ja tukea, mikä sinänsä on hyvä, mutta ei taida täyttää lain tarkoittamaa ennakoivaa toimintaa työpaikalla.

Alkuaikoina työterveyshuollon toiminta olikin lähempänä työpaikkoja ja työtä.

Suomi on käsittääkseni ainut maa maailmassa, jolla on tällainen erillinen työterveyshuoltojärjestelmä. Alkuaikoina työterveyshuollon toiminta olikin lähempänä työpaikkoja ja työtä. Työterveyshuollon siirryttyä enenevässä määrin työpaikkojen ulkoistamiksi ostopalveluiksi tieto työterveyshuollon maksavan asiakkaan eli työpaikan toiminnasta, työstä ja sen organisoinnin vaikutuksista työn kuormittavuuteen ovat jääneet vähemmän tunnetuiksi.

Ergonomia (HFE, ergonomics and human factors) on yhdistelmä eri tieteitä, teorioita ja periaatteita työjärjestelmien ja prosessien suunnittelemiseksi ihmiselle optimaaliseksi. Toiminnan tarkoitus on ennaltaehkäisevä, eli se on toimintaa, joka ehkäisee työntekijöiden sairastumisia ja oireiluja.

Pohdinkin nyt, onko hoitopainotteisen työterveyshuollon liittäminen mukaan hyvinvointialueen kehittämisen hetkellä oikea ratkaisu?

Pitäisikö nyt ennemminkin painaa jarrua ja tarkastella työterveyshuoltoa nykyisellään osana hyvinvointialuetta ja terveydenhoitoa ennakoivasta, suunnitteluvetoisesta näkökulmasta, huomioimalla hyvinvointialueen rakenteet, prosessit, operatiivinen toiminta ja johtaminen? Toisin sanoen ne toiminnot, joilla tuotetaan taloudelliset, terveelliset ja kestävät ratkaisut, joista hyötyvät niin työpaikka, yritys, kuin sen työntekijät ja tätä kautta koko yhteiskunta.

Nyt tulisiottaa huomioon hyvinvointialueen toiminta systeeminä, jossa yhtenä merkittävänä osana ovat työpaikat, kun puhutaan työterveyshuollosta ja ennakoivasta toiminnasta. Tämä, jos mikä, olisi hyvinvointialueen kehittämistä kohti tavoitteittaan, ja sillä olisi myös positiivisia kustannusvaikutuksia.

Elina Parviainen

HFE Engineer