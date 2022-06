Presidentti Sauli Niinistö on huolissaan koronakuolemien määrästä ja perää neljänsien rokotusten antamista nykyistä laajemmalle joukolle.

Niinistö (73 vuotta) kyseli lääkäriltä, voisiko hän saada neljännen rokotuksen. Kolmas oli tuolloin jo vanhentunut. Vastaus oli kielteinen (IS 23.6.).

Monia kansalaisia on huolestuttanut sama asia. Miksi rokotuksia pantataan ja haetaan jotakin optimaalista rokottamisaikaa? Neljänsiä rokotuksia on annettu Ruotsissa ja monessa muussa maassa kaikille 65 vuotta täyttäneille.

Eivät rokotteet niin kalliita ole, että Suomella ei olisi varaa suojata kansalaisiaan – edes presidenttiään. Kyse on pikemminkin virkamiesten vinoutuneista asenteista.

Niinistö viittaa koronakuolemien suureen määrään. Suomi on keväällä ollut maailman kärkisijoilla koronaan kuolleisuustilastoissa. Koronakuolemien määrä oli Suomessa viime vuoden loppuun mennessä yli 1 700 henkeä, ja toukokuussa se ylitti 4 000:n rajan.

Niinistöä hämmentää, että tästä ei keskustella Suomessa. "Kuolemien määrä tuntuu olevan suuri ja siitä vallitsee valtava vaiennus. Kun Suomessa tilanne oli kaksi vuotta hyvä, nyt se on erittäin huono. Kuolema on kova asia." (IS 23.6.)

Heti vain neljäs piikki jakoon, ja myöhemmin tarvittaessa viides! On parempi säästää ihmishenkiä kuin rokotteita.

THL:n edustajat ovatkin esittäneet julkisuudessa hämmästyttävän kyynisiä lausuntoja koronakuolemista. Lisäksi suhtautuminen koronan torjuntarajoituksiin on kielteinen.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtosen mukaan Suomi oli maalis-huhtikuun seurantajaksoilla maailman kärkisijoilla koronakuolemien tilastossa (IS 9.5.).

Lehtonen nostaa yhdeksi valtioneuvoston koronastrategian epäonnistumiseksi Suomen alhaisen rokotuskattavuuden. Sillä voi olla ikäviä vaikutuksia kesään ja tulevaan syksyyn.

"Suhtaudun vähän epäilevästi siihen, jos eri maiden viranomaisilta tulee erilaisia linjauksia", toteaa Lehtonen.

Onko meillä paras tieto, jos Amerikassa, Ranskassa ja Ruotsissa annetaan tehosterokotuksia nuoremmille ikäryhmille, mutta Suomessa ei?

Moni potilastyössä toimiva lääkäri on tähdentänyt neljännen rokotuksen tarpeellisuutta. Tuntuu siltä, että THL:ssa olisi ajateltu, että antaa taudin mennä läpi koko väestön. Jos jotkut vanhat ja pitkäaikaissairaat kuolevat, he olisivat ennen pitkää kuolleet kuitenkin.

Mutta potilastyössä toimivilla lääkäreillä potilas on – ikään katsomatta – ensi sijalla, ei hallinto.

Perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindén (sd) muistutti keväällä, että korona ei ole vielä ohi. Tämä onkin edelleen aiheellista puhetta, sillä kansalaiset ovat alkaneet pitää epidemiaa voitettuna korkeista kuolleisuusluvuista huolimatta. Kun rajoitukset on purettu, kansalaiset eivät juurikaan huolehdi suojauksestaan.

Nyt terveysviranomaisten pitäisi ryhdistäytyä ja ottaa kansalaisten etu ensisijaiseksi johtotähdeksi. Meidän viranomaisillamme ei ole muita maita parempaa tietoa, jonka nojalla he voisivat lykätä rokotuksia siihen asti, että "tartunnat alkavat nousta".

Pekka Pihlanto

Turku