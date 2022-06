Nykyään on kiire saada lisää rahaa ja päästä käyttämään sitä. Kauppakeskuksissa oleskelu ja shoppailu on ajanvietettä. Olisi tärkeämpää viettää aikaa kotona perheen kanssa.

Lapselle olisi parempi antaa vähemmän tavaraa, sillä silloin hän oppii arvostamaan sitä, mitä hän saa. Vanhemman velvollisuus on sanoa myös ”ei”. Tämän yhden pienen sanan merkityksen opettamisella voidaan välttyä monelta harmilta myöhemmin.

Anna lapselle aikaa tavaran sijasta. Nykyään on elintaso monella tavalla kasvanut, samoin on nuorten varustetaso parantunut. Älypuhelin, tabletti, tietokone, taulu-tv, muotivaatteet...lista on loputon. Vanhemmat hukuttavat tänä päivänä lapsensa tavaroihin.

Nuorille runsaudensarvesta on tullut itsestäänselvyys. Kaiken saaminen tuo tyhjyyden tunteen. Ehkä he tulkitsevat sen rakkaudettomuutena ja syyttävät vanhempiaan, jos nämä jättävät hankkimatta heille kaikkea.

On tärkeää, että lapsi kokee saavansa ne tavarat, jotka hän tarvitsee esimerkiksi harrastuksiinsa sekä sellaista, josta hän tuntee iloa ja jonka avulla hän kokee kuuluvansa kavereidensa joukkoon – tarpeettoman tavaran ostaminen tarpeellisen sijasta saa lapsen masentumaan.

On tärkeää kuunnella lapsen toiveita, mitä tavaroita hän tarvitsee, ja pyrkiä toteuttamaan niistä tärkeimmät. Onni syntyy pienistä asioista ja kohtuullisuudesta – kun joskus saa jotakin, joka ilahduttaa, sitä osaa arvostaa.

Nuorten syyllistäminen tästä tilanteesta on turhaa, voimme vain katsoa itseämme peiliin. Jokainen vanhempi varmasti haluaa antaa lapselleen mahdollisimman onnellisen elämän. Tilanteen voi tiedostamalla korjata, muuttaa toimintamallia vanhempana.

Voimme kaikki tyytyä vähempään tavaramäärään, kierrättää ja lainata toisiltamme, se säästää myös luonnonvaroja. Vanhempi, joka ostaa vähemmän, viestittää toisenlaisen mallin lapselleen. Liian usein tavaralla korvataan jotakin tärkeämpää, kuten rakkautta ja läsnäoloa.

Vanhemmuus on jollakin tavalla menettänyt asemansa nyky-yhteiskunnassa. Perhettä perustetaan toisinaan miettimättä lapsensaannin todellisia vaikutuksia elämään.

Joskus tuleva äiti miettii jo raskausaikana, että hänen elämänsä jatkuu samanlaisena lapsen syntymän jälkeen.

On tärkeää ymmärtää vastuu, jonka lapsi tuo. Siksi tuleville vanhemmille olisi hyvä puhua jo hyvissä ajoin ja johdatella heitä oikeanlaisen kasvatuksen pariin. Silloin vanhemmuuteen kasvettaisiin eri tavoin kuin nykyään.

Ennen lapsen tulemista on hyvä elää nuoruus loppuun ja etsiä vakituinen kumppani, sillä siten voi antaa tulevalle lapselleen vakaan ja turvallisen kasvuympäristön. On tapauksia, joissa lapsi on jätetty suorastaan heitteille vanhemman suunnattua kapakkaan tapaamaan ystäviään.

Lapsesta on huolehdittava ja otettava vastuu. On myös tärkeää antaa lasten olla lapsia, lopettaa vaatimasta aikuistumista liian pian.

Television kautta välittyy mainosten avulla kulutushysteria ja tv-sarjoille on annettu voimakas rooli ihmisten elämässä. Etenkin lapsille voi tv:n välityksellä muodostua epätodellinen kuva elämästä. Tämän kuvitelman päälle kun lapset alkavat rakentamaan ajatuksiaan, tulee pudotus arkeen jossakin vaiheessa olemaan kovaa.

Nykyään yhä enenevässä määrin Internetin vallattua lasten ja nuorten ajanviettoa netistä haetaan tietoa esimerkiksi seksistä. Ja netistä sekä sosiaalisesta mediasta löytyvät varmasti ensimmäisenä juuri ne neuvot, jotka vievät väärälle polulle.

Tässäkin asiassa nuoret tarvitsevat aikuista, vanhempaa, joka asettaa elämälle rajat. Tietokoneen käyttöä on vanhemman halutessaan mahdollista valvoa ja tietoa seksuaalisuudesta voidaan antaa ajoissa ja järkevästi, sekin liittyy vanhempien vastuualueeseen.

Lapset kaipaavat huomiota. Joskus lapsi kokee, että hänen hyvä käytöksensä jää ilman huomiota ja hän voi alkaa käyttäytymään huonosti herättääkseen aikuisten huomion.

Kuka riehuu vapaa-ajallaan ja kuka puolestaan tekee koulutyöstä mahdotonta.

On jo tilanteita, joissa oppilaat käyttäytyvät väkivaltaisesti opettajaa ja muita oppilaita kohtaan. Koulumaailmassa olisikin tekemistä, jotta varsinainen opetustyö pääsisi takaisin oikeuksiinsa sen sijaan, että opettajan työaikaa kuluu häiriköiden kurissa pitämisessä.

Arvostus ja kunnioitus ovat hukassa – lapset kaipaavat vanhempiensa mallia rakkauteen ja välittämiseen.

Jaana Uolamo