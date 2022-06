Suomen turvallisuuden ja itsenäisyyden varmistaminen on valtion tärkein tehtävä. Isänmaan turvallisuus ei tarkoita vain kykyä puolustautua suoraa sotilaallista hyökkäystä vastaan, vaan kykyä vastustaa kaikenlaisia itsenäisyytemme rajoittamispyrkimyksiä – olivat ne sitten sotilaallisia, poliittisia tai taloudellisia.

Hybridisodankäynti eli vaikeasti tunnistettavien keinojen käyttäminen sodan ja rauhan välissä sijaitsevalla harmaalla alueella on tunnetusti osa Venäjän vaikuttamispyrkimyksiä. Venäjä on käyttänyt esimerkiksi Ukrainaa ja Baltian maita kohtaan laajaa kirjoa painostus- ja haittakeinoja jo ennen suoraa hyökkäyssotaa aina vihamielisestä mielipidevaikuttamisesta kyberiskuihin ja energiatoimitusten häiritsemiseen.

Myös ihmisvirtoja on häikäilemättömästi välineellistetty painostuksen keinoksi. Venäjän turvallisuuspalvelu FSB järjesti Suomenkin pohjoisille rajanylityspaikoille suuren määrän ihmisiä vuonna 2015.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Viime vuonna Puola, Latvia ja Liettua saivat vielä suuremman määrän rajoilleen. Kyse on häikäilemättömästä aggressiosta, jossa Venäjällä ei ole kiinnostusta pelinappuloiksi joutuvien ihmisten ihmisoikeuksia kohtaan.

Tätä painostuskeinoa vastaan täytyy varautua ja kehittää puolustussuunnitelma. Se vääjäämättä tarkoittaa ihmisvirtojen pysäyttämistä itärajan toiselle puolelle.

Tavanomainen kanssakäyminen ei painostustilanteessa ole mahdollista. Turvapaikkahakemusten käsittely on voitava keskeyttää silloin, kun selvästi on kyse vieraan vallan vaikutuskeinoista.

Varautumisella ja lainsäädännön korjaamisella on myös olennainen ennaltaehkäisevä vaikutus. Kun Suomi on selvästi varautunut kaikkiin tilanteisiin, pienennämme todennäköisyyttä sille, että painostusta edes yritettäisiin.

Kun Suomi on selvästi varautunut kaikkiin tilanteisiin, pienennämme todennäköisyyttä sille, että painostusta edes yritettäisiin.

Suomen valmius- ja rajalainsäädäntö ei tällä hetkellä mahdollista turvapaikkahakemusten vastaanoton väliaikaista keskeyttämistä. Tämä on muutettava pikaisesti ja siksi oppositio on vaatinut valmiuslain pikaista päivittämistä. Toistaiseksi hallitus on vastannut epäselvillä viittauksilla Euroopan Unionin kanssa käytyihin keskusteluihin.

Vastuun pakoilu EU:n selän takana on tarpeetonta, sillä se todistettavasti sallii kansallisesta turvallisuudesta ja unionin ulkorajasta huolehtimisen, kuten Puolan, Liettuan, Latvian ja Kreikan esimerkit osoittavat.

Sanomatta on selvää, että Suomi kunnioittaa ihmisoikeuksia, EU-oikeutta ja kansainvälisiä sopimuksia. Maahantulon välineellistämisessä on kuitenkin kysymys ihmisten käyttämisestä toisen maan painostamiseen.

Turvapaikanhakua sääteleviä kansainvälisiä sopimuksia solmittaessa maailma oli toisenlainen, eikä hybridiuhkia tunnettu. Tästäkin syystä on ilmiselvää, ettei sopimuksia voida tulkita samoin kuin vuosikymmeniä sitten.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Lainsäädäntö yksinään ei tietenkään riitä, vaan tilanteita on myös harjoiteltava, henkilöstö koulutettava ja rajalle hankittava riittävä määrä esteitä ja muuta valvontalaitteistoa, jotta maahantuloa voidaan hallita myös rajanylityspaikkojen ulkopuolella.

Rajaamme pitää pystyä valvomaan ja sen koskemattomuus takaamaan. Rajavalvontaa koskeva lainsäädäntö on laitettava siihen kuntoon, että hybridivaikuttamisen keinoihin voidaan tositilanteessa vastata ja laajamittainen maahantulo torjua.

Rajaviranomaiset tarvitsevat toimiakseen asiaankuuluvan lainsäädännön ja sen mukaisen toimivallan. Marinin hallituksen vastuulla on korjata asia nopeasti, tarvittaessa opposition tuella.

Turvallisuusympäristön muutoksen vuoksi emme voi jäädä odottelemaan seuraavan hallituksen toimia. Itsenäisen valtion on kyettävä sulkemaan rajansa hybridisodankäynnin edessä.

Vilhelm Junnila (ps)

Kansanedustaja

Ville Valkonen (kok)

Kansanedustaja