Korot ovat sekä Yhdysvalloissa että EU:ssa nousseet tänä vuonna voimakkaasti. EU:ssa saavutettiin inflaatiossa 8 prosentin raja toukokuussa ja nyt on päätetty koron nostosta 0,25 prosenttiyksiköllä heinäkuussa.

Mielestäni tällä ei saada inflaatiota kuriin. Inflaatio ei ole kulutuskysynnän kasvua.

Euroopassa energian hinnan nousu on inflaatiolle suurin selittävä tekijä.

Johtuuko se siis siitä, että kuluttajat ovat alkaneet ostaa energiaa (sähköä, bensiiniä) enemmän ja nyt tämä pitää suitsia korkoa nostamalla?

Ei johdu, vaan Ukrainan sota on suurin selittävä tekijä. Pyrimme pääsemään eroon venäläisestä energiasta ja tämä nostaa väistämättä hintoja koko Euroopassa.

Toinen syy rajulle inflaatiolle on ruuan hinnan nousu. Johtuuko ruuan hinnan nousu kuluttajien rajusti lisääntyneestä ruuan ostamisesta?

Ei sekään johdu kuluttajista, vaan tuotantokustannukset (esim. lannoitteet) ovat kallistuneet huomattavasti. Tästä syystä ruuan hinta on rajussa nousussa.

Olen sitä mieltä, että koron nostolla ammumme itseämme jalkaan.

Ruuan tuottaminen on kallistunut meillä ja muualla maailmassa.

Kolmas syy rajulle inflaatiolle on kulutustuotteiden hinnan nousu. Tämä taas johtuu tuotannon ongelmista, esimerkiksi logistiikkaketjujen ongelmista ja komponenttien saatavuusongelmista. Tästä syystä esimerkiksi elektroniikkalaitteiden tai sähköautojen tuotanto ei vastaa kysyntään.

Kysyntä siis ei ole lisääntynyt, mutta tarjonta on vähentynyt. Tämä on johtanut hinnankorotuksiin.

Näihin kolmeen tekijään ei mielestäni voida vaikuttaa koronnostolla.

Yhdysvalloissa inflaatio on erilainen. Yhdysvallat on energian suhteen lähes omavarainen, eli energian vaikutus inflaatioon on vähäisempi kuin meillä.

Korona-aikana jaettiin Yhdysvalloissa shekkejä suoraan kotitalouksille, ja näillä haluttiin lisätä kysyntää. Nyt siellä on tullut takaisinmaksun aika.

Olen sitä mieltä, että koron nostolla ammumme itseämme jalkaan ja käännämme työttömyyden taas kasvuun.

Timo Niittymäki