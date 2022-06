Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan on julkaistu runsaasti tietoa, mutta tulkinnat siitä vaihtelevat. Esitän tässä oman analyysini siitä, mitä on tapahtumassa.

Hyvä uutinen on, että kolmatta maailmansotaa ei enää tarvitse varoa. Venäjä aloitti sen jo helmikuussa 2022. Putin hyökkää tietoisesti koko maailmaa vastaan. Viljakuljetusten estäminen sekä pakolais-, talous- ja ilmastoseuraukset osuvat koko ihmiskuntaan.

Sotaa oli valmisteltu vuosia. Venäjä on kietonut Eurooppaa energialiekaansa, vaikuttanut eri maiden vaaleihin ja sytyttänyt riitoja kaikkialla muualla kuin omien rajojensa sisällä.

Sodan osapuolet eivät ole Venäjä ja Ukraina. Eivät yleensäkään ”maat” tai ”valtiot”. On alkanut maailmanmestaruusottelu ”oikeus vastaan vääryys”. Venäjä ja sitä muualla tukevat korruptoituneet hallinnot pyrkivät alistamaan koko maapallon verkostonsa valtaan.

Valhe ja totuus suhtautuvat toisiinsa kuin materia ja antimateria: ne tuhoavat toisensa. Totuus on diktaattoreille suurempi uhka kuin aseet. Yksikin oikeusvaltio, rajan takanakin, vaarantaa heidän valtansa. Siksi he eivät lepää, ennen kuin totuus ja oikeus on planeetalta hävitetty.

Kisan palkintona on tulevaisuus: Syntyykö maailmanlaajuinen diktatuurien verkosto, jota hallitaan valheella ja väkivallalla? Vai jääkö eloon oikeusvaltioiden verkosto, jota leimaa totuuteen pyrkiminen ja demokratia?

Ukraina on vain yksi, joskin hankalasti sulava haarukkapala tässä pitkässä illallisessa. Meidän jokaisen nimi on jo kirjoitettu ruokalistaan.

Mutta jos tajuamme tilanteen vakavuuden, pystymme pilaamaan rosvojen juhlat ja potkimaan heidän pöytänsä nurin. Ukraina taistelee nyt meidänkin puolestamme ja tarvitsee kaiken mahdollisen avun.

