Maakuntajohtaja Kari Häkämieheltä julkaistiin Turun Sanomissa 12.6. mielenkiintoinen ja tärkeä mielipidekirjoitus (”Varsinais-Suomen pitää uskoa itseensä enemmän”) kansainvälisestä tilanteesta ja Ruotsi-yhteistyöstä.

Häkämies toteaa, että uusi tilanne pakottaa Suomen miettimään uudelleen suhdettaan Ruotsiin, eikä kyse ole pelkästään ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Olen samaa mieltä.

Jostain syystä suhteemme Ruotsiin on ollut, jos ei kaunainen, niin ainakin jollain tavalla varautunut. Liekö syy pitkässä yhteisessä historiassamme, ruotsalaisten diskuteeraavassa kulttuurissa tai liiallisessa duurivoittoisuudessa.

Joka tapauksessa Ruotsi on niin taloudellisesti kuin yhteiskunnallisesti erittäin hyvinvoiva ja vahva maa, jolla toki silläkin on omat haasteensa.

Yhteistyö Ruotsin kanssa on ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ensiarvoisen tärkeää, eikä molempien Nato-jäsenyys sitä lainkaan vähentäisi. Mutta ei riitä, että sotilaat ja diplomaatit pitävät tiivistä yhteistyötä. Jotta Ruotsi ja ruotsalaiset olisivat vaikeissakin tilanteissa valmiita sitoutumaan myös Suomen tukemiseen ja puolustamiseen, on heillä oltava siihen vahva motivaatio, tahtotila.

Tämä edellyttää, että tiivistämme kaikilla elämän aloilla yhteyksiämme ja yhteistyötämme Ruotsin ja ruotsalaisten kanssa. Siihen liittyy myös ruotsin kielen nykyistä parempi huomioiminen ja edistäminen, myös Turussa ja Varsinais-Suomessa.

Turku ja Varsinais-Suomi ovat historiallisesti ja maantieteellisesti kaikkein luontevimpia ja lähimpiä yhteistyökumppaneita Ruotsin ja ruotsalaisten kanssa. Meillä on myös omista lähtökohdistamme hyvät syyt edistää tätä yhteistyötä, olkoonpa se sitten vaikkapa logistiikan, matkailun, kulttuurin, tieteen, elinkeinoelämän, koulutuksen tai taiteen aloilla.

Uskon, että yhteistyössä esimerkiksi laivayhtiöiden – ja Ahvenanmaan - kanssa voisimme merkittävästi lisätä ruotsalaisten matkailua Turkuun ja Varsinais-Suomeen.

Entinen pääministeri Göran Persson totesikin yllättyneenä – vieraillessaan puhujana ekumeenisessa joulussa – että hän kuvitteli tutustuvansa täällä Turun historiaan, mutta löysikin oman kansakuntansa juuret ja menneisyyden Turussa. Se avasi hänen mukaansa aivan uuden perspektiivin.

Yhteistyötä erityisesti Tukholman kanssa on eri aikoina viety vaihtelevasti eteenpäin. Aina kiinnostus merenlahden toisella puolella ei meitä kohtaan ole ollut kovinkaan suurta. Uskoisin, että nyt tilanne on muuttunut.

Olisiko nyt aika taas miettiä Turun ja Varsinais-Suomen tukipisteen perustamista Tukholmaan?

Tärkeätä olisi, että nyt yhteistyötä eri aloilla ryhdytään rakentamaan systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Turun ja muiden alueemme kaupunkien sekä maakuntaliiton ja muiden organisaatioiden tulisi tosissaan panostaa yhteyksiin ruotsalaisten vastinpariensa kanssa, samoin poliittisten puolueiden, yliopistojen, yritysten, kansalaisjärjestöjen ja niin edelleen.

Olen vakuuttunut, että myös Tukholmassa ja muualla Ruotsissa asuvat suomalaislähtöiset toimijat ovat valmiita näissä pyrkimyksissä auttamaan, suurlähetystöstä ja kauppakamarista puhumattakaan.

Paljon on toki tehty, mutta kuten englantilaiset pruukaavat sanoa: there is still some room for improvement – parantamisen varaakin on.

Turulla ja Varsinais-Suomella on kaikki syyt ottaa aloitteentekijän, suunnannäyttäjän rooli Ruotsi-yhteistyössä!

Mikko Lohikoski

kanslianeuvos

Turku