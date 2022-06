Kupittaan siirtolapuutarhan historiallinen arvo syytä tunnustaa ja nostaa alue innostavaksi kehityskohteeksi kaupungin, museotoimen ja järjestöjen yhteistyöllä.

Kupittaan siirtolapuutarha-alueen virkistys- ja viheralueena säilyttävä määrittely tulevassa yleiskaavassa sai huolelliset perustelut Lotta Laaksosen ja Terhi Arellin mielipidekirjoituksessa (TS 9.6.). Yleiskaavaan ei pidä hyväksyä tehokkaan rakentamisen kaavaa.

Alueen kulttuuri-, puutarha- ja kasvihistoriallinen arvo on kiistämätön. Sitä ei voi muualle siirtää. Siirtolapuutarha on ollut menneinä noin 90 vuotena kaupunkilaistyöväen omavaraisviljelyn ja virkistyksen lähde. Sinne on tultu kävellen ja pyörällä. Eikö sellaista lähivirkistystä pitäisi voimistaa tulevina vuosikymmeninä?

Keskustakaava ei voi sisältää vain katuja ja rakennuksia. Juuri tiiviin kaupunkiasutuksen keskelle tarvitaan kohteita, jonne alueen ikäihmiset jaksavat kävellä omin voimin lähiluonnosta virkistymään.

Viereiselle asfalttipäällysteiselle parkkikentälle voidaan varmaan rakentaa tehokkaasti sekä maan alle (P-kerroksia) että päälle (asuminen). Siinä ei menetetä mitään korvaamatonta.

Joidenkin silmissä alue voi näyttää talvikautena hylätyltä ja tehottomalta. Kasvit kun kukoistavat vain keväästä syksyyn. Juuri tuo vuodenaikaiskierto on hyvä kaupunkilaislasten oppia ymmärtämään.

Aluetta voitaisiin kehittää myös usean toimijatahon ympärivuotiseen käyttöön korjaamalla kerhorakennus talvenkestäväksi veden, sähkön ja lämmön suhteen. Lähialueiden koulut, päiväkodit ja järjestöt (MML, 4H ja muut) voisivat kehittää luontokerhotoimintoja talvikaudeksi, jos suunnittelu tehtäisiin oivaltavasti.

Ja kesällä sitten laatikkoviljelyä!

Osa palstalaisista on valmis jatkamaan vuosia ja vuosikymmeniä, mutta aina välillä osa luopuu. Silloin on hyvä tilaisuus perustaa vapautuville palstoille museomökkisarja.

Alkaen 1930-luvulta joka kymmenluku saa oman tyypillisen majansa istutuksineen. 2000-lukulaisetkin näkisivät, mitä on ollut vähävaraisen kaupunkilaisasujan omavaraisviljely 1930-, 1940-luvuilla ja niin edelleen.

Hyvinvoinnin lisääntyessä siirtymä ihan virkistyskäyttöönkin tulisi näin ilmeiseksi. Siinä olisi mallia myös tuleville vuosikymmenille, kun pitäisi osata itsekin kasvattaa edes vähän kotivaraa.

Alueen yleisilme kohenisi, jos nykyisen Citymarketin puoleiset ylipitkät kuusenroiskot korvattaisiin uudella kuusiaidalla, jollainen siihen on varmaan ollut tarkoitus saada. Myös portti ja hyvä valaistus sille reunalle avaisivat aluetta niillekin, jotka eivät ole tienneet, että puutarhan kävelytiet ovat kaikkien kaupunkilaisten puistoa.

Eija Esko

Turku