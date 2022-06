Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa ensi vuoden alusta ja nykyiset sairaanhoitopiirit lakkaavat. Valitettavasti yliopistosairaaloiden lakiin perustuvia erityistehtäviä ja niiden rahoitusta ei ole riittävästi huomioitu uudistuksessa.

Vaikutus kliiniseen tutkimukseen, lääketieteelliseen koulutukseen ja erikoissairaanhoitoon on merkittävä. Sote-uudistusta valmisteltaessa useat asiantuntijat kiinnittivät vakavaa huomiota puuttuvaan rahoitukseen. Hallitus ei kuitenkaan tätä huomioinut.

Sote-lakien käsittelyn yhteydessä eduskunta myös edellytti, että sosiaali- ja terveydenhuollon koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta sekä niiden rahoitusta koskeva erillislainsäädäntö saatetaan voimaan ennen kuin uudet hyvinvointialueet aloittavat. Lainsäädäntö on edelleen kesken.

Toukokuun alussa hallitus antoi uuden esityksen rahoituslainsäädännön muuttamisesta. Alkuperäiseen esitykseen verrattuna niin sanottu yliopistosairaalalisä oli poistettu.

Varsinais-Suomessa erityinen lisähaaste on, että yliopisto ei ole edustettuna edes puhe- ja läsnäolo-oikeudella hyvinvointialueen hallituksessa. Muilla yliopistosairaala-alueilla yliopistot on otettu päätöksentekoon mukaan.

Uusien hoitojen kehittäminen, yhä vaikeampien sairauksien hoitaminen ja Suomen säilyminen lääketieteellisenä huippuosaajamaana edellyttää tasokasta koulutusta ja kliinistä tutkimusta. Yliopistosairaalat eivät voi hoitaa niiden korkeaa ammattitaitoa ja osaamista vaativia erikoissairaanhoidon tehtäviä puutteellisin resurssein.

Hallituksen on varmistettava kiireellisesti yliopistosairaaloiden riittävä rahoitus, kuten eduskunta on alun perin edellyttänyt. Vaativaa erikoissairaanhoitoa, korkeatasoista opetusta, tutkimusta ja tiedettä ei saa romuttaa. Laadusta on pidettävä kiinni.

Mia Laiho

LT, kansanedustaja (kok)

Anne-Mari Virolainen

KTM, kansanedustaja (kok)