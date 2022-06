Kolminkertainen ahdistus ottaa koville

Meitä on koetellut ilmastoahdistus, ainakin muutaman vuoden ajan olemme nähneet kuvia suurista muovilautoista, jotka seilaavat pitkin valtameriä ja rannikoita. Samoin myrskyt, rajuilmat ja tulipalot ovat koetelleet maapalloa. Keneltäkään ei ole jäänyt huomaamatta ilmaston lämpeneminen.

Mannerjäätiköistä on näytetty kuvia, kuinka jäävuoret ovat sulaneet. Monella ihmisellä on ilmastoahdistus ja mielenosoituksia on ollut monissa valtioissa. Varsinkin nuoret ovat huolissaan, hajoaako maapallo heidän käsiin.

Ilmastoahdistuksen vielä velloessa syöksyi maapallolle vuoden 2020 alkupuolella tilaamatta ja pyytämättä koronapandemia, joka pysäytti kaiken. Verkkokalvolle on piirtynyt varmaan ikuisiksi ajoiksi, kun viisi ministeriä marssi tv:n kautta olohuoneisiimme ja luetteli mitä kaikkea emme saa tehdä.

Yli 70-vuotiaiden piti sulkeutua koteihinsa ja jonkun oli toimitettava kauppatavarat kotiovelle. Jos kuitenkin joku uskaltaisi mennä kauppaan, tehtäköön se aamuvarhain, jolloin eivät tapaa muita ihmisiä.

Lapsenlapsia ei saanut missään nimessä tavata. Tämä ahdisti ja aiheutti masennusta ja monen kunto romahti ulkoilun ja sosiaalisen kanssakäymisen puutteessa.

Ajattelimme toiveikkaina, että voisimme taas alkaa hengittää vapaasti.

Vasta kun yliopistojen viisaat tohtorit puuttuivat, höllennettiin näitä määräyksiä. Viikko- ja kuukausikaupalla oli seurattu viisikon marssia olohuoneisiimme.

Seuraava askel oli maskin käyttöpakko sekä rokotuksen saaminen. Jos et käytä maskia tai et ota rokotetta, sinut syyllistetään ja julistetaan rintamakarkuriksi.

Etäkoulu sekä harrastusten kieltäminen ovat ahdistaneet lapsia ja nuoria. Kaikille etäopiskelu ei ole sopinut eikä kaikilla ole ollut vanhempia apuna.

Kevät koitti ja aurinko paistoi, jääkentät alkoivat sulaa. Ajattelimme toiveikkaina, että voisimme taas alkaa hengittää vapaasti. Sitten saimme tiedotusvälineistä kuulla, että Venäjä oli iskenyt Ukrainaan.

Se oli täystyrmäys, kolmas ahdistus. Ihmiset katsovat kuvavirtaa sodan hävityksestä, lapset ja nuoret ovat kauhuissaan sodan julmuuksista.

Ikäihmiset muistavat meidän talvi- ja jatkosodan ja pelkäävät niin, etteivät uskalla edes kunnolla nukkua. Omalta kohdalta muistan Suezin kriisin 1956, kun radiossa puhuttiin, että kolmas maailmansota voi syttyä. En meinannut uskaltaa mennä nukkumaan kun pelkäsin.

Meidän täytyy osata rauhoittaa lapsia ja nuoria sodan kauhuista. Paras ohje on ”älkää katsoko kaikkea”. On asioita, joille emme voi mitään, joten vältetään niiden jatkuvaa katsomista.

Olen pohtinut, miten vuoden 2015 suuri pakolaisaalto eroaa nykyisestä. Silloin tuli nuoria terveitä miehiä ja naiset, lapset ja vanhukset jäivät sodan jalkoihin. Nyt Ukrainasta lähtevät sotaa pakoon naiset, lapset ja vanhukset. Miehet jäävät puolustamaan isänmaataan.

Kirjoittaja on turkulainen maalarimestari.