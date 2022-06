Tuumailija (TS tekstiviestit 7.6.) hämmästelit, ”miten yksi maa pystyy laittamaan Suomen jäsenyyshakemuksen jäihin". Et suinkaan ole ainut asiaa pohdiskellut.

Viimeaikaiset tapahtumat maailmalla ovat osoittaneet, että päätös, johon vaaditaan kaikkien yhteisön jäsenten suostumus, saattaa asioiden eteenpäin viemisen kannalta osoittautua ongelmalliseksi. Viimeisin esimerkki on Turkin, ainakin toistaiseksi Suomen ja Ruotsin, Nato-jäsenyyshakemuksen pysäyttäminen alkumetreille.

Tämä sama ongelma vaivaa myös EU:n päätöksentekoa. Yksi vastarannan kiiski, tai oman edun tavoittelija, yleensä löytyy joukosta aina suurella todennäköisyydellä, olipa kyse sitten isosta tai pienestä organisaatiosta.

Kysynkin, miten on mahdollista, että päätöksentekoprosessi, johon vaaditaan esimerkiksi kaikkien jäsenvaltioiden yksimielisyys, on ylipäätään saanut alkunsa, vaikka se on jo ajatuksenakin lähes absurdi?

Kaikki samaa mieltä -päätöksenteko on ajatuksena oikeudenmukainen ja kaunis, mutta käytännössä ongelmallinen, kuten nyt on nähty.

Mielestäni päätökset pitää tehdä enemmistön päätöksellä samalla kuunnellen myös eriäviä kannanottoja mahdollisen kompromissin saavuttamiseksi. Jos prosessi antaa yhdelle osallistujalle kaikkien yli kävelijän vallan, silloin ollaan ongelmissa.

Enemmistön päätöksellä tulee olla myös valta poistaa yhteisöstä ongelmajäsen, joka vain pyrkii lyömään ”kapuloita rattaisiin” sen sijaan, että aidosti pyrkisi kaikkia yhteisön jäseniä tyydyttävään ratkaisuun.

Hannu Kreivilä