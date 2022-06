100 päivää sotaa Ukrainassa ei ole tuonut mitään ratkaisua Vladimir Putinin valloitussotaan, jonka piti oleman läpihuutojuttu. Sen sijaan on Putinin sota ajanut hänet entistä ahtaammalle muun maailman silmissä ja katkaissut häneltä yhteydet läntisen Eurooppaan ja maailmaan yleensä.

Tuskin Putin tätä itsekään ajatteli aloittaessaan hyökkäyksen Ukrainaan, mutta epäonnistunut hyökkäys johti tähän, ja hänen on vaikea siitä enää päästä eroon. Joka tapauksessa hän on nyt saanut Venäjän tilaan, josta on vaikea päästä enää eroon.

Kuinka kauan Venäjän kansalaiset hyväksyvät tämän olotilan?

Hyväksyessään sen näinkin kauan ei voi muuta, kuin todeta, että kansa on yhtä ”tyhmää”, kuin johtajansa. On aivan selvää, että Putinilla ei ole mahdollisuutta palata enää Neuvostoliiton suuruuden aikoihin.

Tätä hän ehkä pakonomaisesti kuitenkin on ajatellut kaikki nämä vuodet, jotka hän on johtanut tätä murentunutta Neuvostoliittoa, jota nyt kutsutaan Venäjäksi. Boris Jeltsin teki aikanaan miehen työn auttaessaan Neuvostoliittoa hajoamaan, mutta Putinin on tämä vaikea hyväksyä.

Joka tapauksessa Putinin oma tie on nyt kuljettu loppuun valtion johtajana.

Kuinka kauan venäläinen kansa hyväksyy Putinin toimet esimerkiksi Ukrainassa ja sen tuomat "kuristukset" ihmisten elämään Venäjällä, ei ole kenelläkään vielä tiedossa.

Rauno Jokiniemi

Merikapteeni