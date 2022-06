Valtaosa sähköpotkulaudoilla sattuneista onnettomuuksista tapahtuu yöaikaan humalassa ajaville. Vaikka viranomaiset ja operaattorit pyrkivät estämään ja vähentämään päihtyneenä ajamista, sitä ei voida nykytilanteessa täysin estää.

Puutteellisen lainsäädännön vuoksi poliisilla on hyvin rajalliset mahdollisuudet puuttua humala-ajoon ja viesti käyttäjille ei ole täysin selvä.

Jos kevyelle liikenteelle eli pyörille ja mikroliikkumiselle asetettaisiin promilleraja, tulisi päihtyneenä ajamisesta rangaistava rikos ja poliisin toimivaltuudet kasvaisivat. Lakimuutos olisi samalla selkeä viesti suomalaisille.

Norjassa astuu voimaan 0,2 promillen promilleraja sähköpotkulautailulle 15. kesäkuuta. Ruotsissa konkreettista promillerajaa ei vielä ole, mutta liikennesääntöjen rikkominen humalassa on jo rangaistavaa.

Promilleraja on nopein ja tehokkain keino vähentää sähköpotkulautaonnettomuuksia lyhyellä aikavälillä. Esimerkiksi Helsingissä osin käyttöönotettu sähköpotkulautojen käyttökielto yöaikaan ei ole kestävä ratkaisu.

Ihmisten on voitava luottaa siihen, että heidän haluamansa kulkuväline on käytettävissä silloin, kun he sitä tarvitsevat. Varsinkin vuorotyöläiset käyttävät paljon yhteiskäyttöisiä sähköpotkulautoja työmatkoillaan.

Suomen liikenneturvallisuusstrategiassa on kirjaus asian selvittämisestä, mutta sen aikataulu on vielä auki. Suomalaiset itse ovat jo tiukennusten puolella: toukokuun alussa julkaistun Helsingin Sanomien mielipidekyselyn mukaan 86 prosenttia suomalaisista kannattaa promillerajaa sähköpotkulaudoille.

63 prosenttia väestöstä kannattaa rajaa myös pyöräilijöille.

Sähköpotkulautaoperaattorit ovat jo ottaneet yhdessä ja erikseen käyttöön toimenpiteitä, joilla humala-ajoa pyritään kitkemään. Toimet eivät kuitenkaan ole sellaisenaan riittäviä.

Euroopan suurimpana pienliikkumiseen erikoistuneena yhtiönä ajamme voimakkaasti promillerajan käyttöönottoa myös Suomessa.

Elina Bürkland

Maajohtaja, TIER Mobility Finland