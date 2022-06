Jälleen maanantaina 6.6. Turun Sanomat kirjoitti Turun kaupungin neuvolapalveluiden huolestuttavasta tilanteesta. Hieman ihmettelen, miten neuvoloidenkin osalta ollaan tilanteessa, ettei avoimiin työpaikkoihin tai sijaisuuksiin saada tekijöitä?

Aiemmin neuvolatyö on ollut terveysalan ammattilaisten keskuudessa nimenomaan houkutteleva työ, jo pelkästään sen vuoksi, että vuorotyön sijaan on mahdollista tehdä päivätyötä. Lisäksi työskentely neuvolassa raskaana olevien ja pienten lasten parissa on koettu antoisaksi ja palkitsevaksi työksi.

On erittäin huolestuttavaa, että lasten lakisääteiset terveystarkastukset jäävät tekemättä. Itsekin yritin saada kaksivuotiaalle lapselleni neuvola-aikaa, mutta vastaukseksi sain, ettei aikoja yksinkertaisesti ole, ellei lapsesta ole jotakin erityistä huolta.

En ollut lapsestani huolestunut ja kaikki on mallillaan, mutta mikä tämä erityinen huoli sitten on? Pohdin itse tuolloin, että sanoisiko vaikkapa hyvin uupunut vanhempi siinä puhelimessa, ettei enää jaksa? Tai ettei lapsella ole kaikki hyvin?

En ole ihan vakuuttunut, että sanoisi. Tai mitä jos lapsen kasvu ei etenekään kuten pitäisi, mutta sitä ei todeta asianmukaisesti, koska kontaktia neuvolaan ei ole?

Neuvolapalveluiden turvaamiseksi pitää tehdä kaikki mahdollinen. Onko työntekijöitä yritetty saada aktiivisesti yhteistyössä oppilaitosten kanssa? Tai onko pohdittu vaihtoehtoa, että myös muita ammattiryhmiä, esimerkiksi kätilöitä, voitaisiin hyödyntää tässä poikkeuksellisessa tilanteessa?

Neuvola on nimenomaan ennaltaehkäisevässä työssään omaa luokkaansa ja arvokas osa terveydenhuoltojärjestelmäämme. Jos tämäkin palvelu romuttuu, ovat henkiset ja taloudelliset kärsimykset tulevaisuudessa vielä nykyistä hankalammin korjattavissa.

Laura Kaarniharju (ps)

Turun kaupunginvaltuutettu

Aluevaltuutettu