Viime vuoden lopulla julkaistuun Rajavartiolaitoksen toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuosille 2023–2026 on kirjattu Susiluodon merivartioaseman siirtäminen Uuteenkaupunkiin, josta esitetään hankittavan toimitilat vuonna 2024.

Tämä esitys on aiheuttanut Kustavissa syystäkin paljon huolta. Mökkeily on ympärivuotistunut etätyön yleistyttyä, ja saarilla on talvellakin vakituisten asukkaiden lisäksi paljon muutakin väkeä.

Suurin kysymys on, olisiko Uudenkaupungin toimitiloissa tilaa säilyttää ilmatyynyalusta, joka on kelirikkoaikaan ainut toimiva alus merellä liikkumiseen. Ilmatyynyaluksen säilyttäminen Kustavissa on tärkeää, koska seuraava alus on liian kaukana ja ison laivaväylän takana.

Susiluodon aseman tehtävien painopiste lienee aseman eteläpuolella, joten esitys siirrosta pohjoisemmas tuntuu siinäkin mielessä oudolta.

Itsekin asemalla vierailleena olen siinä käsityksessä, että Susiluodon merivartioasema on ainutlaatuinen, viihtyisä ja työntekijöiden keskuudessa hyvin pidetty toimitila. Uudestakaupungista toimitilat asemarakennuksineen ja satamarakenteineen pitänee hankkia tai rakentaa. Uudessakaupungissa myös muut pelastusviranomaiset ovat helpommin saapuvilla, joten merivartijoiden läsnäolo ei ole siellä samalla tavalla yhtä merkityksellistä kuin Kustavissa.

Saaristolaissa (laki saariston kehityksen edistämisestä 26.6.1981/494 7 § 10.12.1993/1138) säädetään, että valtion tulee työnantajana pyrkiä turvaamaan saaristossa olevat valtion työpaikat. Jos valtion virasto tai laitos aikoo vähentää työpaikkoja saaristokunnassa tai muun kunnan saaristo-osassa, on asiasta ensin pyydettävä saaristoasiain neuvottelukunnan lausunto, joka on päätöksenteossa ja muussa toiminnassa pyrittävä ottamaan huomioon.

Kustavi määritellään saaristokunnaksi, Uuttakaupunkia sellaisenaan ei.

Saaristolakia ollaan lähivuosina päivittämässä prosessissa, jonka on tarkoitus päättyä vuoden 2022 lopussa muistioon, jossa eri ministeriöiden yhteistyönä esitetään tarpeet ja tavoitteisto päivitystä koskien siirrettäväksi vuonna 2023 valittavalle Suomen hallitukselle. Niin saaristolain mukaan asetetussa saaristoasian neuvottelukunnassa kuin Varsinais-Suomen liiton saaristotoimikunnassakin istuu myös kustavilaisia päättäjiä.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on muuttanut Suomen puolustuksen toimintaympäristöä, ja turvallisuusviranomaisten määrärahojen riittävyys pitää turvata. Susiluodon merivartioaseman suunniteltua siirtämistä mietittäneen uudelleen myös poikkeusolojen tarpeiden kannalta.

Meeri Tengström

Kustavi